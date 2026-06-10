Το Μουντιάλ απέχει μονάχα ελάχιστες ώρες από την πρώτη του «σέντρα»! Σε μία διοργάνωση που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα έχει 48 ομάδες στο «μενού» της.
Οι περισσότερες έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους και το ίδιο ισχύει και για τη νυν Πρωταθλήτρια κόσμου!
Η Αργεντινή θα «μπει» στο τουρνουά με στόχο να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της, αφού ήταν αυτή που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.
Η «πρόβα τζεναράλε» της ήταν απέναντι στην Ισλανδία (10/06, 3-0), σε ένα ματς που ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην ξεκίνησε την αναμέτρηση.
Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να «προειδοποιήσει» τους πάντες για το επερχόμενο Μουντιάλ!
Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 69:04 και φώναξε αμέσως «παρών». Στο 69:57 ακούμπησε για πρώτη φορά την μπάλα και τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Λαουτάρο Μαρτίνες, με μία επιτυχημένη κάθετη πάσα.
Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ μπορεί να μην σκόραρε, αλλά κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Ελίας Όλαφσον.
Εφόσον ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να μην εκτελέσει από την άσπρη βούλα.
Ο 38χρονος «σταρ» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 2-0 και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του!
Κι όλα αυτά, μονάχα 118 δευτερόλεπτα, από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά στην αναμέτρηση!
Δηλαδή, ο Λιονέλ Μέσι στην «πρόβα τζεναράλε» της Αργεντινής σε λιγότερο από δύο λεπτά μπόρεσε να βάλει το… λιθαράκι του. Ακόμα και αν ήταν σε φιλικό ματς «προειδοποίησε» τους πάντες για το Παγκόσμιο Κύπελλο που έρχεται σε λίγες ώρες.