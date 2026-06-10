Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν, ώστε να ξεκινήσει το Μουντιάλ, και ο Λιονέλ Μέσι στην «πρόβα τζενεράλε» της Αργεντινής «προειδοποίησε» μέσα σε 118 δευτερόλεπτα!

Το Μουντιάλ απέχει μονάχα ελάχιστες ώρες από την πρώτη του «σέντρα»! Σε μία διοργάνωση που για πρώτη φορά στην ιστορία της θα έχει 48 ομάδες στο «μενού» της.

Οι περισσότερες έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους και το ίδιο ισχύει και για τη νυν Πρωταθλήτρια κόσμου!

Η Αργεντινή θα «μπει» στο τουρνουά με στόχο να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της, αφού ήταν αυτή που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

𝐓𝐇𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐀𝐑𝐄 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐅𝐄𝐍𝐃 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐓𝐈𝐓𝐋𝐄 😏🏆



Argentina with a solid win in their last game before the World Cup 🫡



⚡ Messi scores a minute after coming on 💪

💥 Barco starts again and scores ⚽

⏱️ Almada makes it 3-0 late… pic.twitter.com/HgDBbAnGQw — 433 (@433) June 10, 2026

Η «πρόβα τζεναράλε» της ήταν απέναντι στην Ισλανδία (10/06, 3-0), σε ένα ματς που ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην ξεκίνησε την αναμέτρηση.

Ωστόσο, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να «προειδοποιήσει» τους πάντες για το επερχόμενο Μουντιάλ!

Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 69:04 και φώναξε αμέσως «παρών». Στο 69:57 ακούμπησε για πρώτη φορά την μπάλα και τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα έβγαλε σε τετ-α-τετ τον Λαουτάρο Μαρτίνες, με μία επιτυχημένη κάθετη πάσα.

𝐀 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝐁𝐄𝐅𝐎𝐑𝐄 𝐇𝐈𝐒 𝟔𝐓𝐇 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 🫡🇦🇷



71' Messi enters the pitch

72' Messi scores



𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬 𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗗 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗜𝗧𝗟𝗘 😎🏆 pic.twitter.com/cqHs4Qf4Bf — 433 (@433) June 10, 2026

Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ μπορεί να μην σκόραρε, αλλά κέρδισε πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Ελίας Όλαφσον.

Εφόσον ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να μην εκτελέσει από την άσπρη βούλα.

Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4 — ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026

Ο 38χρονος «σταρ» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 2-0 και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του!

Κι όλα αυτά, μονάχα 118 δευτερόλεπτα, από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά στην αναμέτρηση!

Δηλαδή, ο Λιονέλ Μέσι στην «πρόβα τζεναράλε» της Αργεντινής σε λιγότερο από δύο λεπτά μπόρεσε να βάλει το… λιθαράκι του. Ακόμα και αν ήταν σε φιλικό ματς «προειδοποίησε» τους πάντες για το Παγκόσμιο Κύπελλο που έρχεται σε λίγες ώρες.