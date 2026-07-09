Μοιάζει σαν… ανέκδοτο, όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν κατάφερε να καταγράψει περισσότερες ντρίμπλες από τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έκανε το καλύτερο τουρνουά της καριέρας του, όμως σίγουρα κανείς δεν περίμενε πως, σε μία στατιστική κατηγορία, θα ήταν κάτω από τον… Βοζίνια!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο φημίζεται για τις ξεχωριστές ιστορίες του, με τον 40χρονο τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακρωτήρι, να αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φετινής διοργάνωσης.

Ο έμπειρος γκολκίπερ, ο οποίος κέρδισε τη συμπάθεια των φιλάθλων με τις επιδόσεις του, ιδίως απέναντι σε Ισπανία και Αργεντινή, κατάφερε κάτι ανεπανάληπτο. Σημείωσε περισσότερες επιτυχημένες ντρίμπλες στη διοργάνωση από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ακόμα κι αν είχε ένα παιχνίδι λιγότερο!

🚨FACT: Cristiano Ronaldo ends the World Cup knockout stages with less successful dribbles than Vozinha. pic.twitter.com/WfjzHbapdZ — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 6, 2026

Πιο συγκεκριμένα, ο Βοζίνια πέρασε δύο φορές τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο παιχνίδι με την Αργεντινή για τη φάση των «32».

Από την άλλη πλευρά, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που έφτασε με την Πορτογαλία ως τη φάση των «16», όπου αποκλείστηκε από την Ισπανία, δεν κατάφερε να πετύχει καμία επιτυχημένη ντρίμπλα απέναντι σε κάποιον αντίπαλό του στο φετινό Μουντιάλ.

Σίγουρα, δεν πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο, ιδίως από την στιγμή που γίνεται λόγος για έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.