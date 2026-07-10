Ο Ντιόπ από το Μαρόκο κάλυψε το στόμα του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με το Μαρόκο, όμως δεν αποβλήθηκε. Ποιος είναι ο λόγος που δεν επενέβη το VAR;

Η Γαλλία πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας του Μαρόκου με 2-0 (09/07), χάρη στα τέρματα των Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ιδιαίτερου στιγμιοτύπου, όταν κατά την εξέταση του VAR για το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ, ο Ίσα Ντιόπ τον πλησίασε, του ψιθύρισε κάτι καλύπτοντας το στόμα του και στη συνέχεια τον αγκάλιασε.

Παρά το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός προβλέπει αποβολή για όποιον καλύπτει το στόμα του, όπως συνέβη ήδη στο τουρνουά με τους Αλμιρόν και Ινκαπιέ, ο Ντιόπ δεν αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

🚨TRENDING: Fans online noticed the ref didn't give a red card to Diop for covering his mouth while talking to an opponent. pic.twitter.com/PbPNaXkhxp — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 9, 2026

Γιατί συνέβη αυτό; Η συγκεκριμένη ποινή επισύρεται μόνο όταν η κίνηση αυτή συνοδεύεται από επιθετική ή εξυβριστική συμπεριφορά προς τον αντίπαλο, κάτι που προφανώς δεν συνέβη στη φιλική αυτή προσέγγιση με τον Ντεμπελέ.

Άλλωστε, ούτε ο ίδιος, αλλά ούτε και κανένας από τους Γάλλους συμπαίκτες του, δεν έσπευσε στον διαιτητή, ώστε να αναφέρει το περιστατικό. Κάτι που σημαίνει πως σε καμία περίπτωση δεν ειπώθηκε κάτι προσβλητικό από πλευρά του Μαροκινού.