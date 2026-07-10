Ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι ασταμάτητος και κυνηγά ρεκόρ στο Μουντιάλ, που κρατά από το 1970!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, σκοράροντας ξανά.

Παρά το γεγονός ότι ο Γιασίν Μπούνου απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε στο πρώτο μέρος, ο Γάλλος επιθετικός δήλωσε ξανά «παρών» και με ένα εξαιρετικό πλασέ στο 60ό λεπτό έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της Γαλλίας με 2-0 επί του Μαρόκου, σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Με αυτό το τέρμα, ο Εμπαπέ έφτασε τα οκτώ γκολ στη φετινή διοργάνωση, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Λιονέλ Μέσι. Έχοντας επιπλέον και 3 ασίστ, ο σταρ των «μπλε» έχει άμεση εμπλοκή σε 11 τέρματα για το συγκρότημα του Ντιντιέ Ντεσάν.

Τα στατιστικά του είναι πραγματικά εντυπωσιακά και ξυπνούν μνήμες από το Μουντιάλ του 1970 στο Μεξικό, 56 χρόνια πριν. Σε εκείνο το τουρνουά, ο θρυλικός Γκερντ Μίλερ είχε σημειώσει το ιστορικό ρεκόρ της συμμετοχής σε 13 γκολ για τη Δυτική Γερμανία, έχοντας ο ίδιος 10 γκολ και 3 ασίστ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1970 συμμετείχαν μόνο 16 χώρες, σε αντίθεση με τις 48 της φετινής διοργάνωσης, με τον Μίλερ να καταγράφει 6 συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένου του μικρού τελικού) και να πετυχαίνει δύο χατ-τρικ.

Ο Εμπαπέ αναμένεται σίγουρα να τον ξεπεράσει σε αριθμό αγώνων, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να σπάσει και το ίδιο το ρεκόρ, όντας ο παίκτης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ στην ιστορία μιας και μόνο διοργάνωσης.