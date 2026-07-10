Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει «διαλύσει» όλα τα κοντέρ στο Μουντιάλ, ενώ μαζί με τον Ντεμπελέ συνθέτει ένα δίδυμο που θυμίζει μόνο δύο θρυλικά «Ρ» της Βραζιλίας!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Εθνικής Γαλλίας. Απέναντι στο Μαρόκο, παρά το γεγονός ότι έχασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, δεν επηρεάστηκε και ήταν εκείνος που έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ άνοιξε το σκορ με ένα εντυπωσιακό γκολ, ενώ είχε και την ασίστ στον Ουσμάν Ντεμπελέ, για το τελικό 2-0 (09/07).

Κάπως έτσι, έφτασε συνολικά τα οκτώ γκολ στη φετινή διοργάνωση, πιάνοντας στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο θα παλέψει για το «Χρυσό Παπούτσι» στο τουρνουά.

Kylian Mbappé's opener against Morocco is his 20th World Cup goal, coming in his 20th match 🤩 pic.twitter.com/rmfP4H2P3V — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 9, 2026

Παράλληλα, βρίσκεται ένα τέρμα πίσω από τον Αργεντίνο θρύλο, στον πίνακα των all-time κορυφαίων σκόρερ του Μουντιάλ.

Ο Εμπαπέ έχει καταγράψει «μυθικούς» αριθμούς στα τρία Παγκόσμια Κύπελλα που έχει συμμετάσχει. Στα 27 του χρόνια, έχει αγωνιστεί σε 20 παιχνίδια στη διοργάνωση και έχει προλάβει να σημειώσει ισάριθμα γκολ! Ταυτόχρονα, έχει μοιράσει και 6 ασίστ.

Εμπαπέ-Ντεμπελέ όπως… Ρονάλντο-Ριβάλντο

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σταθούμε και σε κάποιους ακόμα αριθμούς που εντυπωσιάζουν. Μέχρι στιγμής, στο φετινό Μουντιάλ, Εμπαπέ και Ντεμπελέ έχουν πετύχει 8 και 5 γκολ, αντίστοιχα.

Για να εντοπίσουμε την τελευταία φορά που ένα δίδυμο παικτών στην ίδια εθνική ομάδα, είχε πετύχει τουλάχιστον πέντε γκολ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, θα χρειαστεί να επιστρέψουμε πίσω στο 2002.

Τότε, στην Εθνική Βραζιλίας, ο Ρονάλντο είχε σκοράρει σε 8 περιπτώσεις, ενώ το έτερο θρυλικό «Ρ», ο Ριβάλντο, είχε σταματήσει στα 5 τέρματα.