Ο «χάρτης» της νοκ-άουτ φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδειξε πως ίσως εμφανιστούν κάποιες «τιτανομαχίες» στον γύρο των «16».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ετοιμάζεται να εισέλθει στη φάση των νοκ-άουτ.

Ήδη, μετά το φινάλε των ομίλων, έχουν σχηματιστεί τα ζευγάρια για τη φάση των «32» της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, όμως, ο «χάρτης» για τον δρόμο ως τον τελικό έδειξε πως, ίσως, εμφανιστούν ορισμένες «τιτανομαχίες» στον αμέσως επόμενο γύρο.

Έτσι λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μπορεί να δουν τους δρόμους τους να «διασταυρώνονται» πολύ νωρίτερα από το τελευταίο στάδιο της διοργάνωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γερμανία και η Γαλλία, που θα βρεθούν αντιμέτωπες στη φάση των «16», εάν ξεπεράσουν προηγουμένως τα εμπόδια των Παραγουάη και Σουηδία, αντίστοιχα.

Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία με την Πορτογαλία, που θα κοντραριστούν εάν προκριθούν από Αυστρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναλυτικά, οι πιθανές «μονομαχίες» στη φάση των «16»:

Γερμανία/Παραγουάη – Γαλλία/Σουηδία

Νότια Αφρική/Καναδάς – Ολλανδία/Μαρόκο

Πορτογαλία/Κροατία – Ισπανία/Αυστρία

ΗΠΑ/Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Βέλγιο/Σενεγάλη

Βραζιλία/Ιαπωνία – Ακτή Ελεφαντοστού/Νορβηγία

Μεξικό/Εκουαδόρ – Αγγλία/Κονγκό

Αργεντινή/Πράσινο Ακρωτήρι – Αυστραλία/Αίγυπτος

Ελβετία/Αλγερία – Κολομβία/Γκάνα