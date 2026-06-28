Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, αλλά και ποιο είναι το «μονοπάτι» για κάθε ομάδα, μέχρι και τον τελικό.

Φτάσαμε και με τη… βούλα στο τέλος της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Μετά από έναν «μαραθώνιο» γνωρίζουμε τις 32 ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ-άουτ, αλλά και τις 16 που είπαν «αντίο».

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς έχει σχηματιστεί και όλο το «μονοπάτι» προς τον τελικό της διοργάνωσης, μέσα από ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις!

Γι’ αυτό είναι καλύτερα να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Αρχικά, η Γερμανία θα βρει στον «δρόμο» της την Παραγουάη και στον «ορίζοντα» υπάρχει μία ματσάρα, αφού στους «16» ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με μία εκ των Σουηδία ή Γαλλία!

Historical World Cup for African teams. 🌍✊🏿



✅🇿🇦 South Africa

✅🇨🇻 Cape Verde

✅🇨🇮 Ivory Coast

✅🇲🇦 Morocco

✅🇸🇳 Senegal

✅🇬🇭 Ghana

✅🇪🇬 Egypt

✅🇨🇩 RD Congo

✅🇩🇿 Algeria

❌🇹🇳 Tunisia



9️⃣/🔟 teams have qualified to World Cup Round of 32 👏🏾✨ pic.twitter.com/dm6IL1CDxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

Λίγο πιο χαμηλά στο bracket έχουμε το παιχνίδι που κάνει πρώτο «σέντρα» στα νοκ-άουτ με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα έχει δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολλανδία – Μαρόκο! Με μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες να «διασταυρώνεται» με μία εκ των Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία ή Παραγουάη στα προημιτελικά.

Από εκεί και πέρα, η Πορτογαλία θα παίξει με την Κροατία και μετά στον «δρόμο» του νικητή θα είναι ο νικητής του Ισπανία – Αυστρία!

Οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ ο νικητής στους «16» θα παίξει με τον νικητή του Βέλγιο – Σενεγάλη, για να ολοκληρωθεί το αριστερό μέρος του bracket.

🏆 | The stage is set



World Cup group stage is in the books, and after 48 teams arrived to USA, Mexico and Canada, 32 remain, ready to produce thrilling knockout matches ⚔️



Who goes all the way? 🤔 pic.twitter.com/TTkkOwh8id — Sofascore Football (@Sofascore) June 28, 2026

Το αριστερό μέρος του bracket:

Γερμανία – Παραγουάη 29 Ιουνίου – 23:30

Γαλλία – Σουηδία 1 Ιουλίου – 00:00

Νότια Αφρική – Καναδάς 28 Ιουνίου – 22:00

Ολλανδία – Μαρόκο 30 Ιουνίου – 04:00

Πορτογαλία – Κροατία 3 Ιουλίου – 02:00

Ισπανία – Αυστρία 2 Ιουλίου – 22:00

ΗΠΑ – Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2 Ιουλίου – 03:00

Βέλγιο – Σενεγάλη 1 Ιουλίου – 23:00

The Round of 32 is set. 🔐#FIFAWorldCup pic.twitter.com/viM72iNjw3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

Στη δεξιά μεριά ξεκινάμε με την αναμέτρηση της Ιαπωνία με τη Βραζιλία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει όποια ομάδα επικρατήσει από το Νορβηγία – Ακτή Ελεφαντοστού.

Τα ζευγάρια που θα διασταυρωθούν οι τέσσερις ομάδες αφορούν το Μεξικό – Εκουαδόρ, αλλά και το Λ.Δ. του Κονγκό με την Αγγλία!

Ένα πιο «βατό» δρόμο έχει η Αργεντινή, η οποία θα παίξει στους «32» με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Αν καταφέρει να προκριθεί θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία – Αίγυπτος. Στη συνέχεια παραμένει ένα πιο εύκολο «μονοπάτι» καθώς θα παίξει με μία εκ των Ελβετία, Αλγερία, Κολομβία ή Γκάνα.

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝟑𝟐 𝐨𝐟 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐡𝐞𝐫𝐞!#FIFAWorldCup2026 pic.twitter.com/45K3DktRam — Sportstar (@sportstarweb) June 28, 2026

Το δεξί μέρος του bracket:

Βραζιλία – Ιαπωνία 29 Ιουνίου – 20:00

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 30 Ιουνίου – 20:00

Μεξικό – Εκουαδόρ 1 Ιουλίου – 04:00

Αγγλία – Κονγκό 1 Ιουλίου – 19:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 4 Ιουλίου – 01:00

Αυστραλία – Αίγυπτος 3 Ιουλίου – 21:00

Ελβετία – Αλγερία 3 Ιουλίου – 06:00

Κολομβία – Γκάνα 4 Ιουλίου – 04:30