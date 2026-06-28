Φτάσαμε και με τη… βούλα στο τέλος της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Μετά από έναν «μαραθώνιο» γνωρίζουμε τις 32 ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ-άουτ, αλλά και τις 16 που είπαν «αντίο».
Κι όχι μόνο αυτό, καθώς έχει σχηματιστεί και όλο το «μονοπάτι» προς τον τελικό της διοργάνωσης, μέσα από ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις!
Γι’ αυτό είναι καλύτερα να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Αρχικά, η Γερμανία θα βρει στον «δρόμο» της την Παραγουάη και στον «ορίζοντα» υπάρχει μία ματσάρα, αφού στους «16» ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με μία εκ των Σουηδία ή Γαλλία!
Λίγο πιο χαμηλά στο bracket έχουμε το παιχνίδι που κάνει πρώτο «σέντρα» στα νοκ-άουτ με τον Καναδά να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.
Ο νικητής της αναμέτρησης θα έχει δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολλανδία – Μαρόκο! Με μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες να «διασταυρώνεται» με μία εκ των Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία ή Παραγουάη στα προημιτελικά.
Από εκεί και πέρα, η Πορτογαλία θα παίξει με την Κροατία και μετά στον «δρόμο» του νικητή θα είναι ο νικητής του Ισπανία – Αυστρία!
Οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ ο νικητής στους «16» θα παίξει με τον νικητή του Βέλγιο – Σενεγάλη, για να ολοκληρωθεί το αριστερό μέρος του bracket.
Το αριστερό μέρος του bracket:
Γερμανία – Παραγουάη 29 Ιουνίου – 23:30
Γαλλία – Σουηδία 1 Ιουλίου – 00:00
Νότια Αφρική – Καναδάς 28 Ιουνίου – 22:00
Ολλανδία – Μαρόκο 30 Ιουνίου – 04:00
Πορτογαλία – Κροατία 3 Ιουλίου – 02:00
Ισπανία – Αυστρία 2 Ιουλίου – 22:00
ΗΠΑ – Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2 Ιουλίου – 03:00
Βέλγιο – Σενεγάλη 1 Ιουλίου – 23:00
Στη δεξιά μεριά ξεκινάμε με την αναμέτρηση της Ιαπωνία με τη Βραζιλία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει όποια ομάδα επικρατήσει από το Νορβηγία – Ακτή Ελεφαντοστού.
Τα ζευγάρια που θα διασταυρωθούν οι τέσσερις ομάδες αφορούν το Μεξικό – Εκουαδόρ, αλλά και το Λ.Δ. του Κονγκό με την Αγγλία!
Ένα πιο «βατό» δρόμο έχει η Αργεντινή, η οποία θα παίξει στους «32» με το Πράσινο Ακρωτήρι.
Αν καταφέρει να προκριθεί θα παίξει με τον νικητή του Αυστραλία – Αίγυπτος. Στη συνέχεια παραμένει ένα πιο εύκολο «μονοπάτι» καθώς θα παίξει με μία εκ των Ελβετία, Αλγερία, Κολομβία ή Γκάνα.
Το δεξί μέρος του bracket:
Βραζιλία – Ιαπωνία 29 Ιουνίου – 20:00
Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 30 Ιουνίου – 20:00
Μεξικό – Εκουαδόρ 1 Ιουλίου – 04:00
Αγγλία – Κονγκό 1 Ιουλίου – 19:00
Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 4 Ιουλίου – 01:00
Αυστραλία – Αίγυπτος 3 Ιουλίου – 21:00
Ελβετία – Αλγερία 3 Ιουλίου – 06:00
Κολομβία – Γκάνα 4 Ιουλίου – 04:30