Ποιος να του το έλεγε, πριν από λίγους μήνες; «Λάμψη» στο Μουντιάλ, «χάρισε» πρόκριση και «κέρδισε» μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου. Αυτές είναι οι τελευταίες εβδομάδες του Ισμαέλ Σαϊμπάρι!

Τεντωμένο σε μία… πολύ λεπτή κλωστή ήταν το μέλλον του Μαρόκου στο Μουντιάλ. Οι Αφρικανοί έφτασαν πολύ κοντά στον αποκλεισμό, αλλά παρέμειναν «ζωντανοί»!

Απέναντι στην Ολλανδία (30/06, 1-1, 2-3 πεν.) το γκολ του Κόντι Χάκπο ήταν αυτό που «έστελνε» τους «οράνιε» στους «16».

Όμως, ο Ίσα Ντιόπ ήταν ο ήρωας και με κεφαλιά στις καθυστερήσεις έδωσε… παράταση στην αγωνία! Στο έξτρα ημίωρο το σκορ δεν άλλαξε, και ο τελικός νικητής θα έπρεπε να έρθει, μέσω της διαδικασίας των πέναλτι.

Τελικά, το Μαρόκο ήταν πιο ψύχραιμο και «πέταξε» εκτός συνέχειας την Ολλανδία, με τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι να σκοράρει στην τελευταία εκτέλεση.

Και να επιβεβαιώνει πως οι τελευταίες εβδομάδες για τον ίδιο είναι βγαλμένες από τα πιο «τρελά» σενάρια!

Iσμαέλ Σαϊμπάρι, τι άλλο θα ζήσεις;

Ο 25χρονος επιθετικός είχε μία «μαγική» σεζόν με την Αϊντχόφεν, αλλά από τότε που ξεκίνησε το Μουντιάλ τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ.

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι δεν είχε ανέβει ποτέ στη… μεγάλη σκηνή του ποδοσφαίρου, αφού δεν είχε παίξει ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τουλάχιστον, αυτό ίσχυε πριν τους φετινούς ομίλους, όπου πήρε «άριστα»!

Απέναντι σε Βραζιλία (14/06, 1-1), Σκωτία (20/06, 0-1) και Αϊτή (25/06, 4-2) φώναξε «παρών», καθώς σε όλα τα ματς σκόραρε από ένα τέρμα!

Στην πρώτη αναμέτρηση των νοκ-άουτ μπορεί να μην έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν αυτός που με δική του εύστοχη εκτέλεση έδωσε συνέχεια στο όνειρο!

Και κάπου εκεί, θα πει κανείς, πως μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει ζήσει τα πάντα…

Όμως, υπάρχει και κάτι ακόμα καλύτερο. Η σεζόν με την Αϊντχόφεν λειτούργησε ως: «διαβατήριο», για το επόμενο βήμα της καριέρας του, αφού από τον Αύγουστο θα παίζει στην Μπάγερν Μονάχου!

Οι Βαυαροί εντυπωσιάστηκαν με τα «πεπραγμένα» του και έβγαλαν από τα ταμεία τους 55.000.000, ώστε να τον κάνουν δικό τους. Σε μία κίνηση που όλα δείχνουν πως θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Και μία καριέρα που «άλλαξε» ριζικά μέσα σε λίγες εβδομάδες, για τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι.