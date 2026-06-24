Ο Λούκα Μόντριτς πέτυχε κάτι μοναδικό, αφού κατέγραψε τη 200ή του εμφάνιση με την Κροατία. Όμως, ακόμα και έτσι τρεις ποδοσφαιριστές τον «προσπερνούν».

Ακούραστος και αγέραστος στον χρόνο. Αυτές είναι δύο λέξεις που «περιγράφουν» ακριβώς τον Λούκα Μόντριτς. Ακόμα και αν σε λίγους μήνες μπαίνει στο 41ο έτος της ηλικίας του «καταπίνει» πολλά χιλιόμετρα.

Και το ίδιο απέδειξε και κόντρα στον Παναμά (24/06, 1-0). Η Κροατία έψαχνε τη νίκη, ώστε να μπορέσει να μείνει «ζωντανή» και να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Ο παίκτης της Μίλαν, για ακόμα μία φορά έδειξε πως όσα χρόνια και να έχουν περάσει η «τέχνη» δεν ξεχνιέται.

Είχε 87% ευστοχία στις πάσες του (69/79), δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, ενώ είχε και μία πάσα-κλειδί. Στις μονομαχίες που έδωσε ήταν σχεδόν αψεγάδιαστος, καθώς μέτρησε 4/5 κερδισμένες, ενώ παράλληλα, είχε δύο ξεκαθαρίσεις της μπάλας, αλλά και τέσσερις επανακτήσεις της.

Στο 81ο λεπτό βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και γνώρισε την αποθέωση. Όχι μόνο για τα όσα έκανε στο ματς, αλλά επειδή ήταν για εκείνον μία ξεχωριστή βραδιά.

Ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Κροατία! Έναν ασύλληπτο αριθμό που μονάχα τρεις παίκτες έχουν δει στην καριέρα τους.

Και αν τα δύο ονόματα είναι πολύ γνωστά, σίγουρα το τρίτο δεν είναι καθόλου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αυτός που «οδηγεί» την κούρσα, καθώς έχει 230 ματς με την Πορτογαλία.

Στη θέση Νο.3 θα βρούμε τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος είναι ΜΟΝΑΧΑ ένα παιχνίδι πάνω από τον Λούκα Μόντριντς.

Η «έκπληξη» είναι στο Νο.2, καθώς μιλάμε για τον Μπαντέρ Αλ-Μουτάβα. Το όνομά του μπορεί να μην είναι γνωστό, αλλά σίγουρα στο Κουβέιτ τον ξέρουν πολύ καλά.

Άλλωστε, μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή με τις περισσότερες συμμετοχές με τη χώρα της Ασίας, καθώς έχει 202!