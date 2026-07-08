Εννέα ομάδες από την Αφρική «μπήκαν» στη φάση των νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως μόλις μία συνεχίζει στα προημιτελικά. Αυτό, όμως, δεν είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης…

Η Αίγυπτος «λύγισε» στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Αργεντινή (07/07, 3-2), για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς δεν μπόρεσε να βρει λύση απέναντι στον συγκινητικό Λιονέλ Μέσι.

Η παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ «σόκαρε» την «Αλμπισελέστε», καθώς βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 0-2, όμως στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού είδε τον αντίπαλό της να φτάνει στην ολική ανατροπή.

Έτσι, ακόμα μία αφρικανική ομάδα είπε «αντίο» στο φετινό Μουντιάλ. Πλέον, η μόνη χώρα που έχει απομείνει από τη συγκεκριμένη ήπειρο είναι το Μαρόκο. Ωστόσο, στη φάση των προημιτελικών έχουν δύσκολο εμπόδιο, αφού θα τεθούν αντιμέτωποι με τους «διαστημικούς» Γάλλους.

Πάντως, αξίζει να σταθούμε στους οκτώ αποκλεισμούς που έχουν υποστεί οι αφρικανικές ομάδες, σε αυτά τα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αν και αρχικά όλα έμοιαζαν ιδανικά, με 9/10 χώρες της Αφρικής να συνεχίζουν μετά το πέρας των ομίλων, τα νοκ-άουτ εξελίχθηκαν σε… εφιάλτη. Όχι μόνο για την πληθώρα των αποκλεισμών που ακολούθησε, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν οι περισσότεροι εξ αυτών.

Συγκεκριμένα, οι έξι ήρθαν είτε με γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, είτε με εντυπωσιακή ανατροπή από τους αντιπάλους τους! Μόνο η Αλγερία και η Γκάνα υπέστησαν μάλλον «εύκολους» αποκλεισμούς.

Μένει να φανεί, μέχρι πού μπορεί να φτάσει σε αυτή τη διοργάνωση το Μαρόκο, τέσσερα μόλις χρόνια μετά την εντυπωσιακή του πορεία στα γήπεδα του Κατάρ, όπου τερμάτισε τελικά στην τέταρτη θέση.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Morocco are the only African nation to qualify for the World Cup quarter-finals.. 👏🇲🇦



✅ Morocco 🇲🇦

❌ Egypt 🇪🇬

❌ Senegal 🇸🇳

❌ Ivory Coast 🇨🇮

❌ Algeria 🇩🇿

❌ South Africa 🇿🇦

❌ DR Congo 🇨🇩

❌ Cape Verde 🇨🇻

❌ Ghana 🇬🇭

❌ Tunisia 🇹🇳 pic.twitter.com/s1tTQCsrfO — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 7, 2026

Οι αποκλεισμοί των αφρικανικών ομάδων στα νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026:

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1, φάση των «32», δέχθηκε γκολ στο 90+2’

Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2 (παρ.), φάση των «32», μπροστά στο σκορ με 0-2 ως το 85’, ισοφάριση μέσα σε τρία λεπτά και αποκλεισμός στην παράταση

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2, φάση των «32», δέχθηκε γκολ στο 86’

Αγγλία – Κονγκό 2-1, φάση των «32», μπροστά στο σκορ από το 7’, δέχθηκε ανατροπή με δύο γκολ στο 75’ και στο 86’

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 (παρ.), φάση των «32», λύγισε στην παράταση με αυτογκόλ στο 111’

Ελβετία – Αλγερία 2-0, φάση των «32», δέχθηκε γκολ νωρίς και ουσιαστικά όλα κρίθηκαν

Κολομβία – Γκάνα 1-0, φάση των «32», παρομοίως με την Αλγερία, δέχθηκε γκολ νωρίς και κατάφερε να επιστρέψει

Αργεντινή – Αίγυπτος 3-2, φάση των «16», μπροστά με 0-2 ως το 78’, δέχθηκε ανατροπή με τρία γκολ από το 79’ έως το 90+2’