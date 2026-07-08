H Ελβετία τα κατάφερε! «Κλείδωσε» την παρουσία της στα προημιτελικά του Μουντιάλ, με τον Μουράτ Γιακίν να ζει ακόμα ένα όνειρό του!

Ένα όνειρο που μένει «ζωντανό». Η Ελβετία μπόρεσε να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Κολομβία (08/07, 0-0, 4-3 πεν.).

Σε ένα ματς που δεν είχε σκορ, αλλά οι ευκαιρίες ήταν εκεί. Τελικά, η ομάδα της Λατινικής Αμερικής δεν άντεξε στην πίεση και είπε «αντίο» στη διοργάνωση.

Όσον αφορά το κλαμπ του Μουράτ Γιακίν ζει μία από τις σπουδαιότερες στιγμές του στην ποδοσφαιρική του ιστορία!

Για πρώτη φορά, έπειτα από 72 χρόνια η Ελβετία, θα είναι στα προημιτελικά του Μουντιάλ! Και όχι μόνο αυτό, καθώς με τον νυν προπονητή της έχει «αλλάξει» για τα καλά το status της.

Ο Μουράτ Γιακίν ζει όσα θα ήθελε ως ποδοσφαιριστής

Ο Μουράτ Γιακίν είναι πολλά χρόνια στον χώρο του αθλήματος. Από το 1992 έως και το 2006 έβλεπε την πλευρά του ποδοσφαίρου μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, έχοντας παίξει μεταξύ άλλων σε Βασιλεία, Φενέρμπαχτσε, αλλά και Στουτγκάρδη.

Για πολλά χρόνια ήταν και μέλος της εθνικής Ελβετίας, αφού πρόλαβε να «γράψει» συνολικά 49 συμμετοχές.

Ωστόσο, χωρίς να «ζήσει» κάποια μεγάλη στιγμή, αφού έπαιξε μονάχα σε τρία ματς για το EURO, ενώ δεν έχει συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Switzerland reaches the quarterfinals for the first time since 1954 🇨🇭



The 72-year gap between quarterfinal appearances is the longest in FIFA World Cup history 😮 pic.twitter.com/zcSusgpwjN — ESPN Insights (@ESPNInsights) July 8, 2026

Το 2021 οι δύο πλευρές συναντήθηκαν ξανά, με τον Μουράτ Γιακίν να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Και από τότε, μπορούμε να πούμε πως έχει ζήσει ορισμένα πράγματα που του «έλειψαν».

Στο προηγούμενο Μουντιάλ, η Ελβετία όχι μόνο είχε μία καλή παρουσία στους ομίλους, αλλά έφτασε μέχρι τους «16», όπου και αποκλείστηκε από την Πορτογαλία.

🇨🇭✨ Murat Yakin played for Switzerland from 1994-2004. ✅



As manager of Switzerland. Yakin guided them to the 2022 World Cup, EURO 2024 and 2026 World Cup.



Now, Yakin has put Switzerland in the World Cup quarter-finals for the first time in 72 YEARS. Incredible. pic.twitter.com/VcdzcSQn9j — EuroFoot (@eurofootcom) July 7, 2026

Στο EURO του 2024 ήρθε η μεγαλύτερη επιτυχία. Η πρόκριση στους «16» ήρθε απέναντι στην -τότε- πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία, ενώ ο αποκλεισμός στα προημιτελικά από την Αγγλία στη διαδικασία των πέναλτι.

Στο φετινό Μουντιάλ η Ελβετία είναι μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Παραμένει αήττητη, ενώ θα δηλώσει «παρών» στα προημιτελικά κόντρα στην Αργεντινή.

Κι όλα αυτά, με τον Μουράτ Γιακίν να το χαίρεται με όλη του την ψυχή, αφού ως ποδοσφαιριστής δεν είχε βιώσει τέτοιες στιγμές.