Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06), σε μία ημερομηνία που «κρύβει» κάτι σημαδιακό.

Η πρεμιέρα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 επεφύλασσε μία μοναδική παράσταση από τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ σημείωσε χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία (17/6, 3-0) και έτσι, οδήγησε τη χώρα του στη νίκη, στην προσπάθεια που αναμένεται να κάνει για να διατηρήσει τα… σκήπτρα ως η παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Με αυτά τα τρία γκολ, ο Μέσι έφτασε στην κορυφή των all-time σκόρερ του Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τα 16 τέρματα του Μίροσλαβ Κλόζε. Πλέον, μετρά αντίστροφα ώστε να τον προσπεράσει και να καθίσει στο «ρετιρέ» μόνος.

Όλα αυτά, όμως, ήρθαν σε μία ιδιαίτερη ημέρα για εκείνον. Σε μία ημερομηνία, όπου φαίνεται πως συμπληρώθηκε ένας «τέλειος κύκλος».

Αν και η μέρα στην Ελλάδα είχε αλλάξει, στις ΗΠΑ ήταν ακόμα στην 16η του Ιουνίου. Τι σημαίνει αυτό; Ο Μέσι έπιασε την κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης, ακριβώς 20 χρόνια μετά το πρώτο του γκολ στον θεσμό!

Exactly 20 years since his first World Cup goal, Leo Messi adds another to his collection 🌎 pic.twitter.com/5OIoTR72i8 — B/R Football (@brfootball) June 17, 2026

Γυρνώντας πίσω στις 16 Ιουνίου του 2006, η Αργεντινή αντιμετώπιζε τη Σερβία, επικρατώντας με 6-0. Ο νεαρός τότε «μάγος» πέτυχε το «κερασάκι» για την «Αλμπισελέστε», διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Η μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε στην ίδια ημερομηνία να φτάσει και στην κορυφή των all-time σκόρερ. Αυτή τη φορά με αντίπαλο την Αλγερία και με ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ.