Λίγο πριν εκτελέσει το πέναλτι της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως ψιθύρισε κάτι, προκαλώντας αρκετή συζήτηση…

Μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στους «16» του Μουντιάλ επικρατώντας της Κροατίας με 2-1 (03/07), με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ισοφαρίζει στο 67′ με εκτέλεση πέναλτι.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον μονοπώλησε ο ψίθυρος του 41χρονου σταρ πριν από την εκτέλεση και όχι το ίδιο το τέρμα, καθώς πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να διαβάσουν τα χείλη του και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επαναλάμβανε τη λέξη «Bismillah», η οποία στα αραβικά σημαίνει «Στο όνομα του Αλλάχ».

Αυτό το στιγμιότυπο πυροδότησε έντονες διαδικτυακές συζητήσεις, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν ο Πορτογάλος άσος ασπάστηκε το Ισλάμ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σαουδική Αραβία.

Παρ’ όλα αυτά, και ενώ δεν είναι απόλυτα σαφές αν όντως ειπώθηκε η συγκεκριμένη φράση, πολλοί επισήμαναν ότι ο Ρονάλντο συνήθιζε να ψιθυρίζει κάτι αντίστοιχο και στους αγώνες του με την Αλ Νασρ, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για αλλαγή θρησκεύματος, αλλά για μια αυθόρμητη συνήθεια που πηγάζει από την εξοικείωσή του με την αραβική κουλτούρα.

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