Ο Λιονέλ Μέσι εξήγησε για ποιον λόγο «έσπασε», μετά τον θρίαμβο απέναντι στην Αίγυπτο.

Η Αργεντινή πέτυχε μία εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στην Αίγυπτο (07/07, 3-2), παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει με 0-2. Με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι βρήκε τρία γκολ στα τελευταία λεπτά και έτσι, πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, ξεσπώντας σε κλάματα.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ο Μέσι θέλησε να εξηγήσει για ποιον λόγο «λύγισε», έπειτα από αυτό το ματς «θρίλερ».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λιονέλ Μέσι, εξηγώντας γιατί «λύγισε»:

«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που έκλαψα στο γήπεδο. Ήταν τεράστια συγκίνηση λόγω του τρόπου που εξελίχθηκε ο αγώνας.

Βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν θέλαμε να φύγουμε, δεν θέλαμε να τελειώσει το ταξίδι μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Νομίζω ότι ήταν μια στιγμή απελευθέρωσης όλων όσων είχαμε μέσα μας και ένα αίσθημα ανακούφισης, και μετά όταν είδα την οικογένειά μου, τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου, τα συναισθήματά μου εξερράγησαν και δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου».