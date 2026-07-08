Όλοι θα θυμούνται τον Λιονέλ Μέσι και τον Έντσο Φερνάντες από την ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (07/07, 3-2). Όμως, και ο Λεάντρο Παρέδες αξίζει ένα «ζεστό» χειροκρότημα.

Tι ΜΑΤΣΑΡΑ ήταν αυτή; Τι τρομερό φινάλε; Ένα από τα καλύτερα του Μουντιάλ!

Η Αργεντινή ήταν με το… ενάμισι πόδι εκτός διοργάνωσης. Η Αίγυπτος είχε κάνει τα πάντα τέλεια για 78 λεπτά, είχε «μαξιλαράκι ασφαλείας» και έμοιαζε να είναι στα προημιτελικά.

Ωστόσο, η «αλμπιεσελέστε» πραγματοποίησε μία επική ανατροπή, που θα μείνει στην ιστορία!

Ο Λιονέλ Μέσι πήρε «μπρος», ο Έντσο Φερνάντες ήταν ο «λυτρωτής», ο Λαουτάρο Μαρτίνες έδωσε σπουδαίες βοήθειες.

Όμως, και ο Λεάντρο Παρέδες αξίζει ένα πολύ «ζεστό» χειροκρότημα. Ο λόγος; Ένα τάκλιν που ήταν κάτι παραπάνω από τη… μισή ανατροπή της Αργεντινής.

Λίγο αφότου μπήκαμε στις καθυστερήσεις η «αλμπισελέστε» ήταν στην επίθεση και με το σκορ να είναι στο 2-2. Ο Λιονέλ Μέσι επιχείρησε μία κάθετη πάσα, όμως, «κόπηκε» και άρχισε η αντεπίθεση για την Αίγυπτο.

🎩 Leandro Paredes against Egypt:



• 115 passes

• 4 long balls

• 129 touches

• 11 recoveries

• 5 duels won

• 2 tackles

• 4 defensive contributions

• 100% dribbles pic.twitter.com/6XzA4HbYE4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

Οι Αφρικανοί αστραπιαία ήταν σε μία κατάσταση 3vs1, αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Ο Ομάρ Μαρμούς είχε την μπάλα και με μία πάσα θα μπορούσε να βγάλει σε τετ-α-τετ τον Χαμντί Φατί.

Ωστόσο, ο Λεάντρο Παρέδες με ένα… σεμιναριακό τάκλιν έκοψε την μπάλα και έβγαλε την ομάδα του στην επίθεση! Και το καλύτερο;

Η Αργεντινή, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μπήκε στην επίθεση με τον Έντσο Φερνάντες να σκοράρει!

Σε μία επίθεση και μία ανατροπή που δεν θα είχε έρθει ποτέ, αν ο παίκτης της Μπόκα Τζούνιορς δεν έκανε μία αυτοθυσία για την ομάδα του!