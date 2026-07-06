Όλοι γνωρίζαμε ότι ο Χάρι Κέιν είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Όμως, η Αγγλία βρήκε στο πρόσωπο του Τζουντ Μπέλιγχαμ έναν X-Factor, που δεν… φαινόταν!

Ακούστηκε ο «βρυχηθμός» των «τριών λιονταριών»! Η Αγγλία φώναξε «παρών», με μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μόνο εύκολο δεν ήταν το έργο της απέναντι στο Μεξικό (06/07, 2-3), σε ένα ματς που τα είχε… όλα. Συγκινήσεις, εναλλαγές συναισθημάτων, δύο πέναλτι, κόκκινη κάρτα, αλλά και νικητή!

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ βγήκε «ζωντανή» από το «καμίνι» του Azteca και «κλείδωσε» το συναπάντημα με τη Νορβηγία.

Ο Χάρι Κέιν έβαλε το… λιθαράκι του, που όλοι γνωρίζουμε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Όμως, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για την Αγγλία στο φετινό Μουντιάλ, αν δεν έβλεπε «μεταμορφωμένο» τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Έναν ποδοσφαιριστή, που μέχρι και πριν λίγους μήνες δεν είχε εξασφαλισμένη θέση στην ενδεκάδα της ομάδας του!

Τζουντ Μπέλιγχαμ, η «μεταμόρφωση»

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε και την καλύτερη αγωνιστική χρονιά, με τη φανέλα της «βασίλισσας».

Πέρα το γεγονός πως δεν κατέκτησε κάποιο τρόπαιο και ο ίδιος έμεινε σε… ρηχά νερά, αφού μέτρησε σε 40 ματς μονάχα οκτώ γκολ και πέντε ασίστ.

Στην Αγγλία είχε «χάσει» τη θέση του, αφού αρκετά ήταν τα ματς που πέρασε «απαρατήρητος» ή ήταν και εκτός αποστολής.

🏅🏅🏅 Three Man of the Match Awards in five World Cup games. Four goals, one assist.



Jude Bellingham. 🤫🔇 pic.twitter.com/eCzdGNPKGC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως πριν το Μουντιάλ είχε να σκοράρει για την εθνική του από τον Οκτώβρη του 2024!

Σε ποιο ματς είχε «μιλήσει» για τελευταία φορά; Κόντρα στην Εθνική, όταν και η «γαλανόλευκη» είχε πετύχει μία τεράστια νίκη στο Wembley!

Ο χρόνος κυλούσε και ο Τόμας Τούχελ έκανε αρκετά «πειράματα» στη θέση «10», όμως, αποφάσισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον 23χρονο ποδοσφαιριστή!

To think Jude Bellingham was not a guaranteed starter For England at this World Cup… 😏 pic.twitter.com/SWdl25gHlb — ESPN UK (@ESPNUK) July 6, 2026

Τα αποτελέσματα; Εκπληκτικά! Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ μετράει ήδη τέσσερα γκολ και δύο ασίστ, ενώ φυσικά ήταν και ο MVP στη φάση των «16» κόντρα στο Μεξικό (06/07, 2-3).

Τα δύο του τέρματα, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ήταν κομβικής σημασίας και «έδειξαν» τον δρόμο στην ομάδα του.

Σε ένα τουρνουά που ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έχει «μεταμορφωθεί» και θυμίζει, το «γιατί» είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.