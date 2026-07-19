Ο Κιλιάν Εμπαπέ σταμάτησε στα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και πλέον, ανήκε σε μία ξεχωριστή λίστα, μαζί με μόλις άλλους τρεις ποδοσφαιριστές. Θα προλάβει ο Λιονέλ Μέσι;

Η Γαλλία δεν μπόρεσε να φτάσει στην τρίτη θέση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε σε μία σειρά από ορόσημα.

Το σύνολο του Ντιντιέ Ντεσάν εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του μικρού τελικού, όμως ήταν ήδη πολύ αργά, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 6-4 (19/07).

Παρ’ όλα αυτά, ο Γάλλος σταρ πέτυχε δύο γκολ και έφτασε συνολικά τα 10 στο φετινό τουρνουά. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στην «κούρσα» για το Χρυσό Παπούτσι της διοργάνωσης, έχοντας δύο περισσότερο τέρματα από τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος φυσικά έχει μπροστά του τον μεγάλο τελικό με την Αργεντινή, κόντρα στην Ισπανία.

Παράλληλα, ο Εμπαπέ έφτασε τα 22 γκολ στα τρία Μουντιάλ που έχει αγωνιστεί, προσπερνώντας για ένα τον Αργεντίνο θρύλο, για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού.

Πέραν των παραπάνω, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, που καταφέρνει να σημειώσει τουλάχιστον 10 γκολ σε ένα και μόνο τουρνουά. Μάλιστα, είναι ο πρώτος που το επιτυγχάνει, μετά από 56 ολόκληρα χρόνια!

Το 1954, ο Σάντορ Κόκσις είχε βρει δίχτυα σε 11 περιπτώσεις, ενώ τον διαδέχθηκε ο Ζιστ Φοντέν, σκοράροντας κατά ριπάς στο Μουντιάλ του 1958, με το κοντέρ να σταματά στα 13 τέρματα. Ο τελευταίος που είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο, πριν τον Κιλιάν Εμπαπέ, ήταν ο Γκερντ Μίλερ, στη διοργάνωση του 1970, όταν είχε πετύχει επίσης 10 γκολ.

10 – Kylian Mbappé is only the fourth player in history to score 10 or more goals at a single World Cup, and the first to achieve the feat in 56 years



🇭🇺 Sándor Kocsis: 11 goals (1954)

🇫🇷 Just Fontaine: 13 goals (1958)

🇩🇪 Gerd Müller: 10 goals (1970)

🇫🇷 Kylian Mbappé: 10 goals… pic.twitter.com/a4QqnrOyTW — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

Όπως είναι λογικό, ο Μέσι προλαβαίνει ουσιαστικά να μπει και εκείνος στην εν λόγω λίστα. Ωστόσο, χρειάζεται να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές στον μεγάλο τελικό απέναντι στη «φούρια ρόχα».