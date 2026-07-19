Η μεγάλη ώρα ήρθε. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι κοντά. Ισπανία και Αργεντινή κοντράρονται (19/07, 22:00). Σε ένα ματς που ό,τι και να γίνει θα συνεχιστεί μία «παράδοση»!

H μεγάλη ώρα είναι κοντά. Ένας «μαραθώνιος» που ξεκίνησε πριν από -περίπου- έναν μήνα φτάνει στο τέλος του.

Αργεντινή και Ισπανία (19/07, 22:00) θα «μονομαχήσουν», ώστε να μάθουμε τον μεγάλο νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην πρώτη «έκδοση» της διοργάνωσης, που έγινε με 48 ομάδες. Από τη μία, η «αλμπισελέστε» θέλει να κάνει το back-to-back και να πετύχει κάτι που έχει να γίνει πάνω από 50 χρόνια!

Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι επιστρέφουν σε έναν μεγάλο τελικό έπειτα από το 2010, όταν και κέρδισαν το μοναδικό τους τρόπαιο.

Όποιο και να είναι το τελικό αποτέλεσμα, το μόνο σίγουρο είναι πως θα συνεχιστεί και μία «παράδοση», που αφορά τους προπονητές.

Sunday will be the 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩 time the reigning champions of Europe and South America will play against each other in a World Cup final 🤯🏆



Spain are the current Euros winners, and Argentina are the Copa America champions… Due to be a classic 👀 pic.twitter.com/6GZrsKcbgy — LiveScore (@livescore) July 17, 2026

Η «παράδοση» των προπονητών στο Μουντιάλ

Η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, η πρώτη διοργάνωση ξεκίνησε πριν από 96 έτη ή αλλιώς το 1930!

Από τότε κάθε τέσσερα χρόνια έχουμε και ένα Μουντιάλ, με μόνες «εξαιρέσεις» το 1942 και 1946, λόγω του Β’ Παγκόσμιο Πολέμου.

Συνολικά οκτώ είναι οι χώρες που έχουν φτάσει στην κορυφή και όλες είχαν κάτι κοινό. Ποιο ήταν αυτό;

🏆🇦🇷🇪🇸 Argentina and Spain will both wear their home kits at World Cup Final.



Same as Argentina did at WC Final 2022 and Spain at Euros Final 2024. 👕 pic.twitter.com/hgks8QoJnS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2026

Πάντα ο προπονητής των ομάδων ήταν από την ίδια πατρίδα! Κι όμως, αφού στις 22 «εκδόσεις» του τουρνουά δεν έχει «σπάσει» ποτέ αυτό.

Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει και τη φετινή χρονιά, αφού ο Λιονέλ Σκαλόνι είναι από την Αργεντινή και ο Λουίς ντε λα Φουέντε απ’ την Ισπανία.

Το μόνο που απομένει είναι να φανεί ποιος θα επικρατήσει, μιας και είναι σίγουρο πως το σερί θα συνεχιστεί…

Αναλυτικά, οι προπονητές που κέρδισαν το Παγκόσμιο Κύπελλο:

1930: Ουρουγουάη, Αλμπέρτο Σουπίσι

1934: Ιταλία, Βιτόριο Πόζο

1938: Ιταλία, Βιτόριο Πόζο

1950: Ουρουγουάη, Χουάν Λόπες

1954: Γερμανία, Σεπ Χέρμπερεγκ

1958: Βραζιλία, Βισέντε Φέολα

1962: Βραζιλία, Αϊμορέ Μορέιρα

1966: Αγγλία, Σερ Αλφ Ράμσεϊ

1970: Βραζιλία, Μάριο Ζαγκάλο

1974: Γερμανία, Χέλμουτ Σεν

1978: Αργεντινή, Σέζαρ Μενότι

1982: Ιταλία, Έντσο Μπεαρσότ

1986: Αργεντινή, Κάρλος Μπιλάρντο

1990: Γερμανία, Φραντς Μπεκενμπάουερ

1994: Βραζιλία, Κάρλος Αλμπέρτο

1998: Γαλλία, Αϊμέ Ζακέ

2002: Βραζιλία, Σκολάρι

2006: Ιταλία, Μαρσέλο Λίπι

2010: Ισπανία, Βισέντε ντελ Μπόσκε

2014: Γερμανία, Γιοακίμ Λεβ

2018: Γαλλία, Ντιντιέ Ντεσάν

2022: Αργεντινή, Λιονέλ Σκαλόνι