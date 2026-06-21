Τι και αν «κολλήσει» η Γερμανία; Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν ξέρει ποιον πρέπει να «καλέσει» απ’ τον πάγκο, αφού έχει στα «χέρια» τον απόλυτο game changer του Μουντιάλ, που πριν λίγα χρόνια δούλευε σε εργοστάσιο με σνακ!

Η Γερμανία «κλείδωσε» την παρουσία της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακόμα και αν έπαιξε με τη… φωτιά.

Απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού (20/06, 2-1) έμεινε πίσω στο σκορ, κινδύνεψε, αλλά στο τέλος πήρε το «τρίποντο»!

Σε μία νίκη που ήρθε εξ ολοκλήρου από τον πάγκο και έναν παίκτη που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει το «ξεπέταγμά» του.

O Nτένις Ούνταφ, έπρεπε να γίνει 25 χρονών, για να παίξει σε μία μεγάλη κατηγορία και από τότε όλα πήραν τον… δρόμο τους, ενώ στην εφηβεία του δούλευε σε εργοστάσιο με σνακ! Οι καταπληκτικές εμφανίσεις με την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ έφεραν τη μεταγραφή του στην Μπράιτον, για να έρθει η Στουτγκάρδη το 2022 να «σκάσει» περίπου 27.000.000 ευρώ, για να τον αποκτήσει!

Και λίγα χρόνια αργότερα, έχει γίνει ο απόλυτος game changer, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026!

«Φωνάζει» συμμετοχή σε γκολ κάθε 11 λεπτά

Η πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο ήρθε το 2024, έπειτα από τις καταπληκτικές χρονιές στην Bundesliga.

Ποτέ δεν «βαφτίστηκε» ως: βασικός, αλλά αυτό φαίνεται να μην τον έχει επηρεάσει καθόλου.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον έχει «ρίξει» στον αγωνιστικό χώρο, μονάχα ως αλλαγή, έχοντας συνολικά 56 λεπτά συμμετοχής στο Μουντιάλ.

¡¡LA TREMENDA HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE DENIZ UNDAV!!



✅ Con 22 años de edad, jugaba en la Cuarta División de Alemania.

✅ Con 23 años de edad, estaba compitiendo en Tercera División.

✅ Con 24 años de edad, llegó a la Segunda División de Bélgica.

✅ Debutó en Primera División… pic.twitter.com/4SpICI8pg0 — Invictos (@InvictosSomos) June 20, 2026

Απέναντι στο Κουρασάο (14/06, 7-1) μπήκε και αυτός γρήγορα στο «πάρτι», αφού μέτρησε ένα γκολ και δύο ασίστ, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Παρότι ο τελικός νικητής είχε κριθεί.

Ωστόσο, κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού (20/06, 2-1) τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο Ντένις Ούνταφ μπήκε στο 60ό λεπτό και «γύρισε» μόνος του το ματς!

Δύο γκολ ήταν αρκετά, για να έρθει η ανατροπή, και το τρίποντο για την ομάδα του, με τον παίκτη της Στουτγκάρδης να έχει συμμετοχή σε γκολ κάθε 11’ λεπτά που είναι στο χορτάρτι. Και ενώ όλα ξεκίνησαν από εργοστάσιο με σνακ!

Αν δεν είναι ο απόλυτος game changer, τότε ποιος είναι;