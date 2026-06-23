O Kιλιάν Εμπαπέ είναι ο παίκτης που «κλέβει» όλα τα φώτα από την εθνική Γαλλίας, αλλά ο Μάικλ Ολίσε φροντίζει να του κάνει πιο… εύκολη τη ζωή.

Η Γαλλία «κλείδωσε» την παρουσία της στην επόμενη φάση, μετά από ένα ματς που… κράτησε κοντά τέσσερις ώρες!

Η αναμέτρηση με το Ιράκ (23/06, 3-0), μπορεί να μην είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως προς τον τελικό νικητή, αλλά οι ισχυρές καταιγίδες έφεραν τη διακοπή της για 120 λεπτά!

Σε ένα ματς που ο Κιλιάν Εμπαπέ συνέχισε την «καταδίωξη» του Λιονέλ Μέσι, στη λίστα των πρώτων σκόρερ.

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε δύο φορές και έφτασα συνολικά τα τέσσερα στη διοργάνωση. Παρ’ όλα αυτά, στη Γαλλία υπάρχει και ένα παίκτης που περνάει κάτω από τα… ραντάρ και κάνει τρομερά πράγματα.

Ο παίκτης που κάνει πιο… εύκολη τη ζωή του Εμπαπέ

Ο Μάικλ Ολίσε προέρχεται από μία «μυθική» σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, που του έχει δώσει θέση βασικού στους «τρικολόρ».

Μπορεί να μην έχει σκοράρει ακόμη κάποιο τέρμα, αλλά απέναντι σε Σενεγάλη (16/06, 3-1) και Ιράκ (23/06, 3-0) έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Κι αυτό, γιατί έχει «μοιράσει» συνολικά τρεις ασίστ, ενώ είναι ο παίκτης που «φτιάχνει» όλους τους υπόλοιπους με τη δημιουργία του.

Since the start of the 2025/26 season, Michael Olise has provided 30 assists for club and country.



More than any other player in Europe's top five leagues. 🅰️ https://t.co/vqEgvRJlXw pic.twitter.com/cnIqFKPa4w — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Αρκεί να δούμε τις δηλώσεις του ίδιου του Κιλιάν Εμπαπέ, λίγο μετά τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε πως όταν παίζει μαζί με τον Μάικλ Ολίσε όλα είναι πιο εύκολα, καθώς είναι ένας παίκτης που «βλέπει» τα πάντα!

Μπορεί να τον «ξεχνούν» και να μην υπολογίζουν το πόσο δυνατό «όπλο» μπορεί να είναι για τη Γαλλία.

👀 Kylian Mbappé: “It’s so easy to play with Michael Olise. He makes it easier, playing with his heads up…



…he can always see my movements. I love playing with Michael”. pic.twitter.com/pBVB3rFeYl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

Ωστόσο, οι συμπαίκτες του, όσο και ο Ντιντιέ Ντεσάν φαίνεται πως ξέρουν πάρα πολύ καλά, το τι μπορεί να κάνει.

Έτσι και αλλιώς, τα «πεπραγμένα» του με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά και στην αρχή του Μουντιάλ «μιλούν» από μόνα τους!