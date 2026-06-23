Η Ιορδανία είπε πρόωρο «αντίο» στο Μουντιάλ, ακόμα και αν το ντεμπούτο της, έφερε κάτι που είχαμε να δούμε από το 2026!

Ακόμα μία ομάδα που έμαθε ότι δεν θα είναι στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε γνωστή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23/06).

Η Ιορδανία μπορεί να το πάλεψε, πήρε το προβάδισμα κόντρα στην Αλγερία (1-2), αλλά δέχτηκε την ανατροπή.

Κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθει ένας πρόωρος αποκλεισμός, αφού είχε ηττηθεί και στο πρώτο της ματς απέναντι στην Αυστρία (17/06, 3-1)!

Σε ένα ντεμπούτο που «συνδυάστηκε» με μία συνθήκη που τα τελευταία 20 χρόνια δεν την είχαμε δει ποτέ.

Οι Ασιάτες, από την αρχή ήταν μία από τις ομάδες, που μόνο και μόνο με την παρουσία τους στην τελική φάση ήταν επιτυχημένη.

H «κίνηση» της Αυστρίας που «άλλαξε» όλο το ματς με την Ιορδανία (video) Η Αυστρία, αν και έπαιξε με τη… φωτιά δεν το «πλήρωσε», αφού μία κίνησή της στο 46ο λεπτό, «άλλαξε» όλο το ματς με την Ιορδανία (17/06, 3-1)!

Παρ’ όλα αυτά, μπόρεσε να δείξει αρκετά ανταγωνιστική και σκόραρε και στα δύο πρώτα ματς της ιστορίας στη διοργάνωση! Πότε είχε να συμβεί κάτι παρόμοιο;

Από τη διοργάνωση που έλαβε χώρα στην Ιταλία και το μακρινό 2006! Τότε, η Ακτή Ελεφαντοστού φώναξε για πρώτη φορά «παρών» στη μεγάλη σκηνή.

Στα πρώτα δύο ματς της απέναντι στη Αργεντινή και Ολλανδία είχε καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ως πρωτοεμφανιζόμενη. Μάλιστα, τα είχε καταφέρει και στο τελευταίο ματς των ομίλων, κόντρα στη Σερβία και Μαυροβούνιο.

Μέχρι και πριν λίγες ώρες δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο. Με την Ιορδανία να «γυρίζει» 20 χρόνια πίσω, αλλά αυτό να μην της φτάνει για την πρόκριση.