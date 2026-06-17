Η Αυστρία, αν και έπαιξε με τη… φωτιά δεν το «πλήρωσε», αφού μία κίνησή της στο 46ο λεπτό, «άλλαξε» όλο το ματς με την Ιορδανία (17/06, 3-1)!

Η Αυστρία έπαιξε με τη «φωτιά», αλλά δεν το «πλήρωσε», στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κέρδισε, αν και με πολύ άγχος την πρωτάρα, Ιορδανία (17/06, 3-1), και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς εν όψει της συνέχειας.

Παρ’ όλα αυτά, τίποτα μπορεί να μην ίσχυε, αν δεν προχωρούσε σε μία κίνηση-ματ στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Στο πρώτος μέρος οι Ασιάτες πίεζαν αρκετά και έμοιαζε ότι μπορούν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης. Και έτσι έγινε, αφού με το… καλησπέρα του δευτέρου μέρους, είχαμε το 1-1.

Ωστόσο, τότε ήταν που ανέλαβε ο Μάρκο Αρναούτοβιτς. Ο νυν ποδοσφαιριστής του Ερυθρού Αστέρα πάτησε στο γήπεδο στο 46ο λεπτό και φώναξε «παρών» λίγο αργότερα.

Στο 67ο λεπτό μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όμως, μετά από αρκετή ώρα το τέρμα του δεν μέτρησε για χέρι, στην αρχή της φάσης.

Οι Αυστριακοί δεν το έβαλαν κάτω και λίγο αργότερα πήραν το προβάδισμα. Στο 76’ ο Γιαζάν Αλ-Αράμπ σκόραρε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του, με τον Μάρκο Αρναούτοβιτς να έχει βάλει το… λιθαράκι του.

Και εκεί που όλα έδειχναν πως αυτό θα είναι το τελικό σκορ, ο 37χρονος ποδοσφαιριστής μπόρεσε να βρει δίχτυα! Αρχικά, κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις, για να σκοράρει ο ίδιος και να γίνει ο γηραιότερος παίκτης από την Αυστρία που κατάφερε κάτι τέτοιο.

Σε μία αλλαγή από «χρυσάφι» για τη χώρα του, που τελικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη νίκη.