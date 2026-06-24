Τι χρειάζεται για να βρεθούν αντιμέτωποι στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Λιονέλ Μέσι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η πιθανότητα μιας τελευταίας, ιστορικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 γίνεται όλο και πιο ορατή, καθώς ξεκαθαρίζει το τοπίο των διασταυρώσεων μετά τα τελευταία αποτελέσματα και το φινάλε της 2ης αγωνιστικής των ομίλων.

Με την Αργεντινή να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό της, τα πάντα εξαρτώνται πλέον από την Πορτογαλία, η οποία την τελευταία αγωνιστική μπορεί να τερματίσει σε οποιαδήποτε από τις πρώτες τρεις θέσεις, διαμορφώνοντας έτσι τέσσερα διαφορετικά σενάρια, για μία πιθανή μεγάλη συνάντηση των θρύλων.

Αν οι Ίβηρες κατακτήσουν την κορυφή του ομίλου τους, η σύγκρουση με την «Αλμπισελέστε» θα πραγματοποιηθεί στη φάση των προημιτελικών, το Σάββατο 11 Ιουλίου, εάν φυσικά προκριθούν αμφότερες οι ομάδες.

Στην περίπτωση που προκριθούν ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, το πιθναό μεγάλο ραντεβού μετατίθεται για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα ο Μέσι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να τεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την Κυριακή 19 Ιουλίου. Κάτι που θα συμβεί αν η Πορτογαλία τερματίσει τελικά δεύτερη στον όμιλό της.

Τέλος, υπάρχει και το ενδεχόμενο του μικρού τελικού το Σάββατο 18 Ιουλίου, όπου οι δύο κορυφαίοι παίκτες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για την τρίτη θέση. Σενάριο, φυσικά, που θα γίνει πραγματικότητα, εάν οι χώρες τους αποκλειστούν ταυτόχρονα στη φάση των ημιτελικών.