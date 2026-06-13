Το πρώτο ματς του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα όνειρο, με τις ΗΠΑ να κάνουν αρκετό καιρό να… ξεχάσουν την αναμέτρηση με την Παραγουάη (13/06, 4-1)!

Η τέλεια εκκίνηση. Οι ΗΠΑ «σμπαράλιασαν» την Παραγουάη (13/06, 4-1) από το πρώτο ημίχρονο και ξεκίνησαν με το… δεξί το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μία διοργάνωση, που μαζί με τον Καναδά, αλλά και το Μεξικό έχουν αναλάβει τις «ετοιμασίες» της στην τελική φάση.

Πάντα ο «οικοδεσπότης» έχει διαφορετική ώθηση, χάρη στην παρουσία του κόσμου του. Ωστόσο, αυτό που έγινε στην Καλιφόρνια ήταν πέρα από τα πιο «τρελά» όνειρα του κάθε πολίτη των ΗΠΑ.

Στο ντεμπούτο του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον θεσμό έγινε το απόλυτο πάρτι. Οι διοργανωτές για πρώτη φορά στην ιστορία τους σκόραραν τέσσερα γκολ, σε ένα ΜΟΝΑΧΑ ματς στο Μουντιάλ!

🇺🇸📈 For the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 time ever, USA have scored 4 goals in a World Cup match. pic.twitter.com/FpbQWJZCSL — CentreGoals. (@centregoals) June 13, 2026

Την ίδια ώρα, «ξεπέρασαν» ήδη τα τρία τέρματα που είχαν πετύχει στην προηγούμενη «έκδοση» του θεσμού.

Προφανώς, μιλάμε για «ισοφάριση» της μεγαλύτερης νίκης της ιστορίας τους στην τελική φάση. Όμως, για να βρούμε και πάλι επικράτηση των ΗΠΑ με 3+ γκολ θα πρέπει να πάμε στο 1930, όταν και είχε κερδίσει την Παραγουάη (3-0), αλλά και το Βέλγιο (3-0)!

Από εκεί και πέρα, μιλούσαμε και για μία βραδιά-όνειρο και για τους παίκτες της ομάδας. Ο Φολαρίν Μπαλογκούν ήταν ο μεγάλος MVP, αφού σκόραρε δύο φορές στην αναμέτρηση.

Ο ποδοσφαιριστής της Μονακό ήταν ο πρώτος έπειτα από το 1930, που πετυχαίνει τουλάχιστον δύο τέρματα σε ένα ματς Μουντιάλ για τις ΗΠΑ. Ξεχωριστή βραδιά ήταν και για τον Κρις Ρίτσαρντς. Ο παίκτης της Κρίσταλ Πάλας ήταν ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ στις μεταβιβάσεις του, έχοντας 100% επιτυχία με 83/83 εύστοχες!

Κάτι που είχε να συμβεί από το 1966! Μία βραδιά πραγματικά αξέχαστη, και σίγουρα έχει και το… λιθαράκι του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.