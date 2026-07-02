Οι ΗΠΑ ζουν το όνειρό τους, καθώς με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο στον πάγκο τους βιώνουν ήδη τις μεγαλύτερες στιγμές τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ένας προπονητής που άπαντες στις ΗΠΑ «πίνουν» νερό στο όνομά του. Και όχι άδικα, αφού από την Day 1 του έχει αλλάξει ριζικά την ιστορία της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Από την αρχή που έγινε γνωστό πως θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση είχε πέσει το «βάρος», ώστε να έχουν και μία αξιόλογη πορεία.

Μαουρίσιο Ποτσετίνο effect: Γιατί το ματς με την Παραγουάη θα είναι… αξέχαστο στις ΗΠΑ (video) Το πρώτο ματς του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ένα όνειρο, με τις ΗΠΑ να κάνουν αρκετό καιρό να… ξεχάσουν την αναμέτρηση με την Παραγουάη (13/06, 4-1)!

Η αλήθεια είναι πως ήδη έχουν καταφέρει πολλά. Στους ομίλους μπορεί να μην έκαναν το 3/3, αλλά δεν είχε καμία σημασία, αφού με εντυπωσιακές εμφανίσεις «κλείδωσαν» την πρωτιά από νωρίς.

Όμως, η μεγαλύτερη «πρόκληση» ήρθε στους «32», αφού οι ΗΠΑ είχαν μονάχα μία νίκη σε διαδικασία νοκ-άουτ στο μακρινό 2002 απέναντι στο Μεξικό. Απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (02/07, 2-0) τα κατάφεραν περίφημα και είναι στους «16» της διοργάνωσης.

Σε μία πρόκριση που έχει κι άλλες «μεταφράσεις». Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έμειναν με 10 παίκτες για πάνω από 30+ λεπτά.

Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο δεν πανικοβλήθηκε, «οδήγησε» ιδανικά την ομάδα του, και σκόραρε και δεύτερο γκολ!

🇺🇸 MAURICIO POCHETTINO JUST REWROTE USMNT HISTORY



👔 First-ever World Cup as manager…

✅ Tops the group

✅ Down to 10 men for 30+ minutes in the Round of 16… still extends the lead

✅ Delivers the SECOND knockout win in American history



⚽ This man didn’t just manage the… pic.twitter.com/lomTX13Sdk — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 2, 2026

Σε μία ιστορική αναμέτρηση για τον Αργεντίνο προπονητή, καθώς έγινε αυτός με τις περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ με τις ΗΠΑ!

Κι όλα αυτά, μονάχα στην παρθενική του διοργάνωση, αφού ουδέποτε δεν είχε δηλώσει «παρών» στη… μεγάλη σκηνή των εθνικών ομάδων.

TAKE A BOW, POCH 🇺🇸



Mauricio Pochettino becomes the USMNT's all-time winningest coach at the World Cup 👏 pic.twitter.com/T6XuNByAFP — Yahoo Sports (@YahooSports) July 2, 2026

Όμως, ήδη έχει γίνει ο άνθρωπος που έχει «αλλάξει» για τα καλά την ιστορία της Αμερικής, σε μία «έκδοση» Μουντιάλ που έχει αρχίσει να κάνει μεγάλα όνειρα.

Ακόμα και η συνέχεια έχει πιο πολλές «παγίδες» και μεγαλύτερα «εμπόδια».