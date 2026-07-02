Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ένας προπονητής που άπαντες στις ΗΠΑ «πίνουν» νερό στο όνομά του. Και όχι άδικα, αφού από την Day 1 του έχει αλλάξει ριζικά την ιστορία της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο!
Από την αρχή που έγινε γνωστό πως θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση είχε πέσει το «βάρος», ώστε να έχουν και μία αξιόλογη πορεία.
Η αλήθεια είναι πως ήδη έχουν καταφέρει πολλά. Στους ομίλους μπορεί να μην έκαναν το 3/3, αλλά δεν είχε καμία σημασία, αφού με εντυπωσιακές εμφανίσεις «κλείδωσαν» την πρωτιά από νωρίς.
Όμως, η μεγαλύτερη «πρόκληση» ήρθε στους «32», αφού οι ΗΠΑ είχαν μονάχα μία νίκη σε διαδικασία νοκ-άουτ στο μακρινό 2002 απέναντι στο Μεξικό. Απέναντι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (02/07, 2-0) τα κατάφεραν περίφημα και είναι στους «16» της διοργάνωσης.
Σε μία πρόκριση που έχει κι άλλες «μεταφράσεις». Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έμειναν με 10 παίκτες για πάνω από 30+ λεπτά.
Ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο δεν πανικοβλήθηκε, «οδήγησε» ιδανικά την ομάδα του, και σκόραρε και δεύτερο γκολ!
Σε μία ιστορική αναμέτρηση για τον Αργεντίνο προπονητή, καθώς έγινε αυτός με τις περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ με τις ΗΠΑ!
Κι όλα αυτά, μονάχα στην παρθενική του διοργάνωση, αφού ουδέποτε δεν είχε δηλώσει «παρών» στη… μεγάλη σκηνή των εθνικών ομάδων.
Όμως, ήδη έχει γίνει ο άνθρωπος που έχει «αλλάξει» για τα καλά την ιστορία της Αμερικής, σε μία «έκδοση» Μουντιάλ που έχει αρχίσει να κάνει μεγάλα όνειρα.
Ακόμα και η συνέχεια έχει πιο πολλές «παγίδες» και μεγαλύτερα «εμπόδια».