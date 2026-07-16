Ακόμα ένα ρεκόρ ήρθε να προστεθεί στο παλμαρέ του Λιονέλ Μέσι, έπειτα από τον συγκλονιστικό ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει φτάσει στα 39 του χρόνια, αλλά δεν σταματά να προσφέρει στιγμές μαγείας.

Η Αργεντινή έφτασε σε μία συγκλονιστική ανατροπή απέναντι στην Αγγλία, επικρατώντας τελικά με 2-1 (15/07), για να κλειδώσει τη θέση της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ισπανία.

Οι δύο ασίστ του Αργεντίνου σούπερ σταρ, για τα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες, έκαναν τη διαφορά, όμως πέραν αυτών, κόντρα στα «Τρία Λιοντάρια» κατάφερε να σημειώσει ακόμα ένα ρεκόρ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, μαζί με τις 2 ασίστ, ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να φτάσει σε 9 επιτυχημένες ντρίμπλες. Κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ κανείς άλλος σε νοκ-άουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τουλάχιστον από τη διοργάνωση του 1966 και έπειτα, σύμφωνα με τα στοιχεία της OPTA.

9 & 2 – Lionel Messi completed nine dribbles and assisted two goals against England – the first player on record (from 1966) to do so in a single FIFA World Cup knockout game.



Catalyst. pic.twitter.com/wwrE1QnQC1 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Ενώ φυσικά, ο 39χρονος έφτασε αισίως τη συνολική του συνεισφορά σε γκολ στα παιχνίδια του Μουντιάλ στον αριθμό… 33, όντας φυσικά στην κορυφή της λίστας. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Κιλιάν Εμπαπέ με 25, ενώ έπειτα είναι ο Ρονάλντο Ναζάριο και ο Μίροσλαβ Κλόζε, με αμφότερους να έχουν σταματήσει στα 19.