Οι αριθμοί που δείχνουν ότι η Ισπανία ήταν άκρως αποτελεσματική, χωρίς να αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Γαλλία.

Η Ισπανία παρέδωσε ένα πραγματικό masterclass κόντρα στη Γαλλία και μάλιστα, σε έναν ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «φούρια ρόχα» επικράτησε εύκολα (0-2, 14/07), δίχως να δυσκολευτεί ιδιαιτέρως, καθώς η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να αποκτήσει κάποιο μομέντουμ.

Η Ισπανία πήρε μία «καθαρή» νίκη, με τη Γαλλία από την άλλη πλευρά να μοιάζει καθ’ όλη τη διάρκεια «εξαφανισμένη» από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι «μπλε» δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, φτάνοντας σε μόλις 0,31 xGoals μέσα από 10 τελικές προσπάθειες, με τις 3 εντός εστίας να μην ανησυχούν ιδιαίτερα τον Ουνάι Σιμόν.

Παρότι η κατοχή της μπάλας ήταν σχεδόν μοιρασμένη (49% – 51%), η Ισπανία αποδείχθηκε αρκετά πιο αποτελεσματική και απειλητική, έχοντας τον ίδιο αριθμό τελικών, αλλά και λιγότερες μάλιστα στον στόχο. Ωστόσο, σε αυτά τα δύο σουτ που βρήκαν την εστία του Μενιάν, η μπάλα κατέληξε ταυτόχρονα και στα δίχτυα.

Η Ισπανία παρήγαγε 1,63 xGoals και πέτυχε δύο τέρματα, εξουδετερώνοντας πλήρως τα πλάνα του Ντιντιέ Ντεσάν. Ακόμη και η στατιστική υπεροχή των Γάλλων στις εύστοχες πάσες στο επιθετικό τρίτο, με 91 έναντι 61, αποδείχθηκε ανούσια, αφού δεν μεταφράστηκε σε κλασικές ευκαιρίες.