Αργεντινή και Ισπανία δίνουν ραντεβού στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και γράφουν ιστορία.

Ο τελικός του Μουντιάλ 2026 φέρνει αντιμέτωπες την Ισπανία και την Αργεντινή σε μια ιστορική και συμβολική αναμέτρηση.

Για πρώτη φορά στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι εν ενεργεία πρωταθλήτριες Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό, εκπληρώνοντας με τον πιο «ουσιαστικό» τρόπο το Finalissima που είχε ακυρωθεί τον περασμένο Μάρτιο.

1 – The 2026 final between Spain and Argentina will be the first ever FIFA World Cup final between the reigning UEFA European champions, and the reigning CONMEBOL Copa America champions.



Showdown. pic.twitter.com/o6RlwQbxm2 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Το σπάνιο αυτό «ραντεβού» έρχεται, καθώς η «φούρια ρόχα» ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης το 2024 νικώντας την Αγγλία, και συναντά την «Αλμπισελέστε», η οποία την ίδια χρονιά διατήρησε τα σκήπτρα της στο Copa América απέναντι στην Κολομβία.

Αντί λοιπόν για έναν απλό αγώνα με τον χαρακτήρα του Σούπερ Καπ, η ποδοσφαιρική μοίρα το έφερε έτσι ώστε το κορυφαίο τρόπαιο του πλανήτη να κριθεί ανάμεσα στην κυρίαρχη ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε και την παρέα του Λιονέλ Μέσι, η οποία στοχεύει στο back-to-back μετά την κατάκτηση του προηγούμενου Μουντιάλ.