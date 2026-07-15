Η Γαλλία έπεσε πάνω σε μία ασταμάτητη Ισπανία, δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στο επιθετικό κομμάτι και έκανε αρνητικό ρεκόρ.

Η Γαλλία έπεσε σε ισπανικό… μπλόκο και δεν μπόρεσε να κλείσει θέση στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν δεν βρήκε καμία λύση απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα των Ισπανών και ηττήθηκε με 2-0 (14/07) από έναν αντίπαλο που έδειξε ότι διαθέτει… κρύο αίμα.

Οι «μπλε» δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, φτάνοντας σε μόλις 0,31 xGoals μέσα από 10 τελικές προσπάθειες, με τις 3 εντός εστίας να μην ανησυχούν ιδιαίτερα τον Ουνάι Σιμόν.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως ο Κιλιάν Εμπαπέ κατάφερε να φτάσει μόλις σε τρεις τελικές προσπάθειες, όλες εκτός στόχου, δείχνοντας να είναι μακριά από τον καλό του εαυτό.

Είναι χαρακτηριστικό πως η Γαλλία κατέγραψε ιστορικό… χαμηλό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον συγκεκριμένο αριθμό των xGoals να αποτελεί τον χαμηλότερο που έχει καταγράψει ποτέ στη διοργάνωση, τουλάχιστον από το 1966 και έπειτα, όταν η OPTA ξεκίνησε να αναλύσει το τουρνουά.

Πρόκειται για κάτι που δείχνει σε απόλυτο βαθμό την κυριαρχία των Ισπανών στον συγκεκριμένο ημιτελικό, με τους Γάλλους να πέφτουν πάνω σε… τοίχο.