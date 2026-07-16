Η Αργεντινή ολοκλήρωσε ένα ποδοσφαιρικό «θαύμα» και έχει την ευκαιρία να πετύχει κάτι που έχει συμβεί μονάχα δύο φορές στην ιστορία του Μουντιάλ!

Tι ΜΑΤΣΑΡΑ ήταν αυτή; Τι ΑΝΑΤΡΟΠΑΡΑ έκανε η Αργεντινή; Ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό «θαύμα», που όμοιό του δύσκολα θα βρει κανείς!

Η «αλμπισελέστε» ήταν με την… πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Αγγλία (15/07, 1-2), αλλά από το 85ο λεπτό και έπειτα το «σενάριο» είχε μία απρόσμενη εξέλιξη!

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι, με ένα γκολ του Έντσο Φερνάντες, και ένα του Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις έφερε «τούμπα» το ματς!

Πλέον, για την Αργεντινή έμεινε μονάχα μία «αποστολή». Κυνηγάει το βαρύτιμο τρόπαιο απέναντι στην Ισπανία (20/07, 22:00), έχοντας την ευκαιρία για το back-to-back.

Σε μία διοργάνωση που το τρόπαιο πολύ δύσκολα πηγαίνει στον ίδιο «κάτοχο», για δύο συνεχόμενες φορές.

Άλλωστε, εδώ και 64 χρόνια έχουμε να δούμε κάτι παρόμοιο, ενώ για να βρούμε την πρώτη φορά θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στις πρώτες «εκδόσεις» του τουρνουά.

Back-to-back και Μουντιάλ δεν έχουν «ταιριάξει» πολλές φορές

Για να βρούμε την πρώτη ομάδα που κέρδισε δύο απανωτές φορές το Μουντιάλ θα πρέπει να πάμε στο πολύ μακρινό 1938! Τότε, η σπουδαία Ιταλία σήκωνε το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο που είχε λάβει χώρα.

Στον τελικό βρήκε την Ουγγαρία και την κέρδισε με 4-2, για το δεύτερο τρόπαιό της!

Το πρώτο είχε έρθει τέσσερα χρόνια πριν, όταν και είχε «φιλοξενήσει» το τουρνουά το 1934. Αντίπαλός της στον τελικό η Τσεσχοσλοβακία, που έφτασε μερικά λεπτά μακριά από την κατάκτηση.

Ωστόσο, οι «ατζούρι» με γκολ στο 81’ «έστειλαν» το ματς στην παράταση και εκεί κέρδισαν την αναμέτρηση.

Η λίστα «κλείνει» με τη σπουδαία Βραζιλία του Πελέ. Το1958 η «σελεσάο» ήθελε να «επουλώσει» τις… πληγές της, απέναντι στην -τότε- «οικοδέσποινα», Σουηδία.

Έμεινε πίσω στο σκορ νωρίς, αλλά με μία εκπληκτική ανατροπή κέρδισε με 5-2, για το πρώτο της τρόπαιο!

Τέσσερα χρόνια αργότερα φώναξε «παρών» ξανά στον τελικό. Αυτή τη φορά απέναντί της ήταν η Τσεχοσλοβακία.

Και πάλι έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά και πάλι έκανε την ανατροπή, κέρδισε με 3-1 και έκανε το back-to-back στα γήπεδα της Χιλής!

Από τότε, καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει κάτι παρόμοιο, με την Αργεντινή να έχει την ευκαιρία να μπει σε ένα πολύ «κλειστό» κλαμπ!