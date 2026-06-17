O απίθανος Έρλινγκ Χάαλαντ δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Έτσι και αλλιώς, όταν κάνει ντεμπούτο «σεληνιάζεται»!

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της Νορβηγίας, στην κορυφαία διοργάνωση ανήκει στο παρελθόν! Οι Σκανδιναβοί μπορεί να είχαν εύκολο έργο, αλλά έπρεπε και να τον αποδείξουν, αφού απέναντί τους βρήκαν το Ιράκ (17/06, 1-4)!

Το τελικό αποτέλεσμα δίνει «φτερά» στις ελπίδες της Νορβηγίας για πρόκριση, αφού όλα δείχνουν πως θα μπορέσει να είναι στην επόμενη φάση.

Με μία νέα «φουρνιά» ποδοσφαιριστών που για πρώτη φορά στην ιστορία τους είναι στη μεγάλη «σκηνή» του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Προφανώς, το μεγαλύτερο «όπλο» τους ακούει στο όνομα: Έρλινγκ Χάαλαντ. Και όποτε βρίσκει την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο σε μία νέα διοργάνωση τη «συνδυάζει» και με γκολ.

Κάθε ντεμπούτο και γκολ για τον Έρλινγκ Χάαλαντ

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι «έδειξε» τον δρόμο στην ομάδα του, καθώς ήταν «υπεύθυνος» για τα πρώτα δύο τέρματα της Νορβηγίας.

Σε μία βραδιά όνειρό για τον ίδιο, αφού στην «παρεθνική» του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα δύο φορές.

Παρ’ όλα αυτά, είναι κάτι «συνηθισμένο» για τον ίδιο, καθώς έχει συμβεί πολλές φορές. Πηγαίνουμε πίσω στον Γενάρη του 2020, όταν και έπαιξε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ την Bundesliga.

Το αποτέλεσμα; Να κάνει χατ-τρικ στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα, απέναντι στην Άουγκσμπουργκ! Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες εβδομάδες αργότερα, ήρθε η ώρα για την πρώτη του εμφάνιση στο Champions League. Και μάλιστα στη φάση των «16» κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και πάλι φώναξε «παρών», αφού σκόραρε δύο φορές και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του!

Να πάμε στην Premier League; Και πάλι είχαμε γκολ από το νορβηγικό «τανκ» στο ντεμπούτο του!

Το καλοκαίρι του 2022, η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπισε τη Γουέστ Χαμ, στο εναρκητήριο ματς της διοργάνωσης. Όλοι περίμεναν να δουν τι θα κάνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ και εκείνος δεν τους απογοήτευσε.

Σκόραρε δύο φορές και απέδειξε πως όταν κάνει ντεμπούτο σε μία διοργάνωση, ότι πρέπει να περιμένουμε γκολ! Άλλωστε, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το έκανε ξανα!