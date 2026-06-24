Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «άκουσε» πολλά τις τελευταίες ημέρες, αλλά ο ίδιος «απάντησε» απέναντι στο Ουζμπεκιστάν (23/06, 5-0), με δύο γκολ που «έγραψαν» ιστορία!

Η Πορτογαλία άφησε πίσω της το «στραβοπάτημα» με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (17/06, 1-1) και πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ.

Και τι νίκη; Οι Ίβηρες, με μία εξαιρετική εμφάνιση «διέλυσαν» το Ουζμπεκιστάν (23/06, 5-0) και έχουν… σφιχταγκαλιάσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ένα από τα πρόσωπα της ημέρας ήταν φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο παίκτης της Αλ Νασρ είχε «ακούσει» πάρα πολλά, μετά την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, για την απόδοσή του.

Όμως, η «απάντησή» του ήρθε με δύο ξεχωριστά γκολ, που καθένα «έκρυβε» από πίσω και μία ξεχωριστή ιστορία!

Κάθε γκολ και από μία ιστορία

Μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης, με ένα δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, μπόρεσε να σκοράρει για πρώτη φορά τη φετινή διοργάνωση.

Την ίδια ώρα, κατάφερε και κάτι που κανείς παίκτης στην ιστορία δεν έχει πετύχει. Έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικές «εκδόσεις» του θεσμού, αφού έχει γκολ από το 2006 και έπειτα σε κάθε Μουντιάλ!

Cristiano Ronaldo is the first ever player to score in six different FIFA men’s World Cup tournaments.



◉ 2006

◉ 2010

◉ 2014

◉ 2018

◉ 2022

◉ 2026 🆕



INCREDIBLE longevity. 👏 pic.twitter.com/3KOMQUv14A — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Όμως, η βραδιά των ρεκόρ δεν σταμάτησε εκεί και μπόρεσε να «ξεπεράσει» και τον Εουσέμπιο. Ο «θρύλος» της Πορτογαλίας ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο Νο.1 σκόρερ της χώρας στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το πρώτο τέρμα του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στο Ουζμπεκιστάν (23/06, 5-0) ήταν το 9ο συνολικά και η «ισοφάριση» του «μαύρου πάνθηρα»!

Ωστόσο, στο 39’ είχαμε και την «προσπέραση». Ο νυν αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας, με ένα άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά και «έγραψε» (και πάλι) ιστορία!

Cristiano Ronaldo has now scored more World Cup goals for Portugal than any other player:



◉ 10 – Cristiano Ronaldo

◎ 9 – Eusebio

◎ 4 – Pauleta



Eusebio’s record had stood for 60 YEARS. 👀 pic.twitter.com/iru5UykaFE — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Κι αυτό, γιατί μπόρεσε σε ένα ματς να γίνει ο πρώτος παίκτης, με γκολ σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας στην τελική φάση!

Και όλα αυτά, ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε σηκώσει μεγάλη «κουβέντα», για τα όσα έκανε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.