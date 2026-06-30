Η Βραζιλία είναι στους «16» του Μουντιάλ, με την πρόκριση απέναντι στην Ιαπωνία (29/06, 2-1), να φέρει την υπογραφή του Κάρλο Αντσελότι, κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό!

Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά η Βραζιλία είναι στους «16» του Μουντιάλ. Η «σελεσάο» τα βρήκε… σκούρα απέναντι στη μαχητική Ιαπωνία (29/06, 2-1), αλλά δεν άφησε την πρόκριση να φύγει.

Σε ένα ματς που στο πρώτο ημίχρονο πήγαιναν όλα «στραβά» για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός «έδειξε», γιατί ήρθε η πρόσληψή του, πριν από λίγο καιρό.

Κι αυτό, γιατί η χώρα της Νότιας Αμερικής παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό «πρόσωπο», όταν βγήκε από τα αποδυτήρια, με τον πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης να… σκαλίζει την τράπουλα.

H αρχική ιδέα με την τριάδα στα χαφ από τους Λούκας Πακετά, Κασεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες δεν βγήκε ούτε στο… ελάχιστο. H Βραζιλία έκανε πολλά λάθη και να ήταν και πίσω στο σκορ.

Τελικά, ο πρώτος αποχώρησε στο ημίχρονο έχοντας πρόβλημα τραυματισμού. Πολλοί θα περίμεναν πως στη θέση του θα μπει ένας άλλος μέσος, αλλά ο Κάρλο Αντσελότι έβαλε τον Έντρικ!

Επομένως, η «σελεσάο» πήγε από το 4-3-3 στο 4-2-4, με τους Κασεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες να ανεβαίνουν πολλά μέτρα στο γήπεδο. Σε έναν σχηματισμό που είχε πολύ ρίσκο, καθώς οι Ιάπωνες είναι «φωτιά» στις αντεπιθέσεις.

Όμως, η ισοφάριση ήρθε με τον νυν παίκτη της Ίντερ Μαϊάμι να σκοράρει σε μία από τις προωθήσεις του!

Ο χρόνος κυλούσε, αλλά η Βραζιλία δεν άλλαζε και πίεζε ασφυκτικά για την ισοφάριση. Και τελικά δικαιώθηκε στις καθυστερήσεις, με μία αλλαγή της.

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 65’ και στα… χασομέρια έδωσε τη νίκη, έπειτα από ασίστ του Μπρούνο Γκιμαράες! Αν δεν είναι αυτό Κάρλο Αντσελότι effect, τι είναι;

Με τον Ιταλό προπονητή να «δείχνει» το γιατί πολλές φορές από το… πουθενά πετύχαινε μεγάλες ανατροπές.