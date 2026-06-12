Ο Χουλιάν Κινιόνες συνέχισε τη σεζόν από εκεί που την… άφησε, κάνοντας «θραύση» στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Μεξικό, ενώ έχει γεννηθεί στην Κολομβία!

Το πρώτο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026 «γράφτηκε» από τον Χουλιάν Κινιόνες. Έναν ποδοσφαιριστή που έκανε απίθανα πράγματα τη φετινή σεζόν και «ξεπέρασε» τεράστια ονόματα.

Η Saudi Pro League έχει μαζέψει αρκετούς «αστέρες» του ποδοσφαίρου, καθώς έχει γίνει ένα πολύ ελκυστικός προορισμός.

Α κάνουμε μία γρήγορη ματιά στη λίστα των πρώτων σκόρερ, δεν θα βρούμε πιο ψηλά από όλους, ούτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε τον Καρίμ Μπενζεμά, ούτε τον Ζοάο Φέλιξ!

Julian Quinones scores the opening goal of the 2026 World Cup for Mexico in just 9 minutes ⚡️



It's the fastest opener since 2006! pic.twitter.com/w1qovPc8mu — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 11, 2026

Αντίθετα, στην κορυφή είναι ο Χουλιάν Κινιόνες, αφού πέτυχε 33 γκολ σε 31 αγωνιστικές! Κι όμως, με τα νούμερά του να είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!

Μία πρώτη «γεύση» από τη φετινή του αγωνιστική χρονιά ήταν η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς «έλαμψε» με το Μεξικό. Παρότι δεν έχει γεννηθεί στη Βόρεια Αμερική!

Julian Quinones – First goalscorer at the 2026 World Cup.



Born in Colombia, he naturalised as a Mexican in 2023.



He moved to Mexico at age 17 to join Tigres. He lived in Mexico from 2016 until 2024 when he signed for Al-Qadsia in Saudi.



He’s married to a Mexican and his kids… pic.twitter.com/OUl5ELWWzb — TobyWrites (@tobyasky) June 11, 2026

Πώς συμβαίνει αυτό; Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είναι από την Κολομβία. Όμως, κατέληξε να παίζει με την εθνική ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε.

Το πώς; Ήταν επιλογή του ίδιου του παίκτη. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν ήταν εύκολα, καθώς ο πατέρας του τον εγκατέλειψε και μεγάλωσε με τη μητέρα, αλλά και τη γιαγιά του.

Όταν ήταν 18 ετών ταξίδεψε στη χώρα που εκπροσωπεί, για να «ψάξει» το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Η Κολομβία προσπάθησε πολλές φορές να τον πείσει να παίξει με την εθνική της, αφού ήταν μέλος στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Παρ’ όλα αυτά, ο Χουλιάν Κινιόνες ήθελε να προσφέρει στη χώρα, που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το «ξεπέταγμά» του, ως ένα «ευχαριστώ»!

Και έτσι έγινε. Από το 2023 ο ποδοσφαιριστής της Αλ Καντσία παίζει στο Μεξικό και το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε η αφορμή για να «σκαλίσουμε» καλύτερα την ιστορία του.