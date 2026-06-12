Το πρώτο γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2026 «γράφτηκε» από τον Χουλιάν Κινιόνες. Έναν ποδοσφαιριστή που έκανε απίθανα πράγματα τη φετινή σεζόν και «ξεπέρασε» τεράστια ονόματα.
Η Saudi Pro League έχει μαζέψει αρκετούς «αστέρες» του ποδοσφαίρου, καθώς έχει γίνει ένα πολύ ελκυστικός προορισμός.
Α κάνουμε μία γρήγορη ματιά στη λίστα των πρώτων σκόρερ, δεν θα βρούμε πιο ψηλά από όλους, ούτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε τον Καρίμ Μπενζεμά, ούτε τον Ζοάο Φέλιξ!
Αντίθετα, στην κορυφή είναι ο Χουλιάν Κινιόνες, αφού πέτυχε 33 γκολ σε 31 αγωνιστικές! Κι όμως, με τα νούμερά του να είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!
Μία πρώτη «γεύση» από τη φετινή του αγωνιστική χρονιά ήταν η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς «έλαμψε» με το Μεξικό. Παρότι δεν έχει γεννηθεί στη Βόρεια Αμερική!
Πώς συμβαίνει αυτό; Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής είναι από την Κολομβία. Όμως, κατέληξε να παίζει με την εθνική ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε.
Το πώς; Ήταν επιλογή του ίδιου του παίκτη. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν ήταν εύκολα, καθώς ο πατέρας του τον εγκατέλειψε και μεγάλωσε με τη μητέρα, αλλά και τη γιαγιά του.
Όταν ήταν 18 ετών ταξίδεψε στη χώρα που εκπροσωπεί, για να «ψάξει» το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Η Κολομβία προσπάθησε πολλές φορές να τον πείσει να παίξει με την εθνική της, αφού ήταν μέλος στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Παρ’ όλα αυτά, ο Χουλιάν Κινιόνες ήθελε να προσφέρει στη χώρα, που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το «ξεπέταγμά» του, ως ένα «ευχαριστώ»!
Και έτσι έγινε. Από το 2023 ο ποδοσφαιριστής της Αλ Καντσία παίζει στο Μεξικό και το Παγκόσμιο Κύπελλο έγινε η αφορμή για να «σκαλίσουμε» καλύτερα την ιστορία του.