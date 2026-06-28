Αρκετές χώρες έγραψαν ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ταυτόχρονα, «προσπέρασαν» την Ιταλία την τελευταία 20ετία.

Η Ιταλία μοιάζει να έχει «κολλήσει» σε έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη τα τελευταία 20 χρόνια, μετά την απόλυτη καταξίωσή της.

Η «σκουάντρα ατζούρα» κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006, αλλά από εκεί και έπειτα, η σύνδεσή της με το Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται πως έχει χαθεί.

Είναι χαρακτηριστικό πως έχει μείνει εκτός τελικής φάσης για τρία διαδοχικά τουρνουά, με την τελευταία της συμμετοχή να καταγράφεται πίσω στο 2014. Ωστόσο, ακόμα και στις δύο εμφανίσεις της, μετά το Μουντιάλ του 2006, η πορεία της δεν ήταν η αναμενόμενη.

Στο τουρνουά του 2010 που διεξήχθη στη Νότια Αφρική, αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων, σε ένα γκρουπ με Παραγουάη, Νέα Ζηλανδία και Σλοβακία. Το ίδιο συνέβη και το 2014 στη Βραζιλία, όπου δεν συνέχισε μετά τη φάση των ομίλων, σε ένα γκρουπ με Αγγλία, Κόστα Ρίκα και Ουρουγουάη.

Την τελευταία 20ετία, λοιπόν, η Ιταλία δεν έχει καταφέρει να βρεθεί ποτέ σε νοκ-άουτ ου Παγκοσμίου Κυπέλλου! Αντίθετα, όμως, στο φετινό Μουντιάλ αρκετές ομάδες θα δώσουν το «παρών» για πρώτη φορά σε αυτό το στάδιο, από το οποίο οι Ιταλοί απουσιάζουν εδώ και πέντε συνεχόμενες διοργανώσεις.

11/5 – Congo DR is the 11th African country to advance from the group stage in the FIFA World Cup and the fifth to do so for the first time in 2026:



🇨🇻 Cabo Verde

🇨🇩 Congo DR 🆕

🇨🇮 Côte d‘Ivoire

🇪🇬 Egypt

🇿🇦 South Africa



Representing. pic.twitter.com/Eoyya1uV1u — OptaJoe (@OptaJoe) June 28, 2026

Για την ακρίβεια, το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κονγκό, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αίγυπτος, η Νότια Αφρική, ο Καναδάς και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα κάνουν «ντεμπούτο» στη νοκ-άουτ φάση ενός Μουντιάλ. Συνολικά, δηλαδή, επτά χώρες, κάτι που είναι λογικό, εάν αναλογιστούμε την αύξηση των ομάδων που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.

Παρ’ όλα αυτά, η Ιταλία δεν κατάφερε να βρεθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού και έτσι, συνεχίζει να παρακολουθεί εξ αποστάσεων τις εξελίξεις. Ένα γεγονός που σίγουρα «πληγώνει» κάθε Ιταλό ποδοσφαιρόφιλο.