Το εναρκτήριο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δείχνει… νικητή για το φινάλε της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία του.

Το πρώτο ματς της σπουδαίας διοργάνωσης είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (11/06, 22:00) και είναι ανάμεσα σε Μεξικό και Νότιο Αφρική.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο ζευγάρι δεν ανταμώνει για πρώτη φορά σε πρεμιέρα Μουντιάλ. Αντίθετα, είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωπες οι δύο χώρες, πριν από μερικά χρόνια και ίσως να «προδίδουν» τον φετινό νικητή!

Βλαντιμίρ Νταρίντα στο Ole: «Δεν μετάνιωσα ποτέ που πήγα στον Άρη, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου» Ο Βλαντιμίρ Νταρίντα, λίγο πριν πέσει στη «μάχη» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μιλά στο Ole.gr! Η ιστορική συμμετοχή της Τσεχίας στο «μεγάλο ραντεβού», η απόφαση να αγωνιστεί στον Άρη και το συγκινητικό «αντίο» στο τελευταίο του παιχνίδι.

Η ίδια πρεμιέρα είχε επαναληφθεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 και μάλιστα, είχε γίνει ακριβώς την ίδια ημέρα, στις 11 Ιουνίου, πριν από 16 χρόνια!

Σε εκείνη τη διοργάνωση της Νοτίου Αφρικής, η Ισπανία είχε φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφή του κόσμου. Μένει να φανεί, εάν το εναρκτήριο παιχνίδι θα φέρει ξανά… γούρι στη «φούρια ρόχα».

Για την ιστορία, το 2010 το Μεξικό και η Νότιος Αφρική είχαν μείνει στο 1-1.