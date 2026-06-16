Ένας «τρελός» όμιλος, με όλες τις ομάδες να είναι στα… ίσα, αφού η Σαουδική Αραβία πήρε έναν ιστορικό βαθμό για την Ελλάδα, αλλά έχει «δρόμο» ακόμα!

Ένας όμιλος που δεν «άλλαξε», μετά την πρώτη αγωνιστική. Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη είναι με έναν βαθμό και συνεχίζουν.

Μία από αυτές τις ομάδες έχει και έντονο ελληνικό στοιχείο, αφού ο Γιώργος Δώνης ανέλαβε πρόσφατα τους Ασιάτες.

Και στο πρώτο του επίσημο ματς πέτυχε κάτι ιστορικό για τη χώρα μας. Έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που «κερδίζει» έστω έναν βαθμό, στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κι όμως, αφού οι Αλκέτας Παναγούλιας και Άγγελος Ποστέκογλου δεν είχαν καταφέρει να πάρουν «κάτι» το 1994 και το 2014 αντίστοιχα.

Πριν τον Δώνη; Οι Έλληνες προπονητές που έχουν βρεθεί στο Μουντιάλ! Ο Γιώργος Δώνης είναι μία… ανάσα πριν αναλάβει τη Σαουδική Αραβία και την «οδηγήσει» στο Μουντιάλ, κάνοντας ό,τι ελάχιστοι προπονητές της χώρας μας.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν ήρθε ένα αξιομνημόνευτος βαθμός απέναντι στην Ουρουγουάη (16/06, 1-1), οι Σαουδάραβες έχουν ακόμα πολύ «δρόμο» μπροστά τους.

Ακόμα και αν έφτασαν μία… ανάσα από τη νίκη, αφού δέχτηκε το γκολ της ισοφάρισης στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης.

Για την ακρίβεια, η ισοπαλία στο Πράσινο Ακρωτήριο – Ισπανία (15/06, 0-0) έχει φέρει νέα δεδομένα στον όμιλο.

Μπορεί όλες οι ομάδες να έχουν από έναν βαθμό, αλλά το «Football Meets Data», όπως πάντα «μίλησε» για τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Η Ισπανία παραμένει το φαβορί, αφού κατά 98% θα είναι στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αμέσως μετά ακολουθεί η Ουρουγουάη με 74%!

Η μεγάλη «μάχη» είναι μετά με το Πράσινο Ακρωτήριο να έχει 54% πιθανότητες να είναι στην επόμενη φάση, ενώ η Σαουδική Αραβία είναι στο 37%.

Δηλαδή, είναι η ομάδα του ομίλου, που τη δεδομένη στιγμή συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες, ώστε να είναι στην επόμενη φάση.

Ωστόσο, μετά τον ιστορικό βαθμό για την Ελλάδα, σίγουρα θα έχει «ανοίξει» η όρεξη του Γιώργου Δώνη και ποιος ξέρει, γιατί να μην γίνει ο πρώτος προπονητής από τη χώρα μας που πηγαίνει στα νοκ-άουτ;