Η Ιαπωνία έστησε το απόλυτο «πάρτι» απέναντι στην Τυνησία (21/06, 0-4) και «σφιαχταγκάλιασε» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σε μία εμφάνιση-όνειρο, με τους Ασιάτες να «γράφουν» την απόλυτη ιστορία στο Μουντιάλ. Αρχικά, μιλάμε για την πρώτη φορά που σκοράρουν 4+ γκολ, όχι μόνο για την πατρίδα τους, αλλά για όλες τις χώρες της Ηπείρου τους!
Προφανώς, και το 4-0 αποτελεί, εδώ και λίγες ώρες, τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους στη διοργάνωση.
Σε μία προσπάθεια που κάνουν οι «μπλε σαμουράι» και δείχνουν σε κάθε ευκαιρία το πόσο πολλή δουλειά έχουν «ρίξει».
Το ματς με την Τυνησία (21/06, 0-4) μπορεί να μην σηκώνει πολλή «κουβέντα» από θέμα ανάλυσης. Όμως, αξίζει όλοι να δούμε από μία άλλη… ματιά, το τρίτο γκολ της αναμέτρησης.
Κι αυτό, γιατί η Ιαπωνία «ζωγράφισε» στον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε μονάχα 28 δευτερόλεπτα.
Το γκολ-ποίημα της Ιαπωνίας
Όλα ξεκίνησαν, όταν το ρολόι έδειχνε 67:37, με τον Ζιόν Σουζούκι να ξεκινάει την επίθεση από πίσω. Η μπάλα πήγε στον Κο Ιτακούρα, και από εκεί στον Αό Τανάκα που πάσαρε στον Τακεχίρο Τομιγιάσου.
Ο ποδοσφαιριστής του Άγιαξ έδωσε την μπάλα ξανά στον Κο Ιτακούρα και εκείνος με τη σειρά του στον Αό Τανάκα.
Ο παίκτης της με μία μπαλιά-ξυράφι βρήκε τον Αγιάσε Ουέντα, ο οποίος χωρίς να το σκεφτεί «έσκαψε» για τον Γιούνα Ίτο, που τον έβγαλε τετ-α-τετ, για να έρθει και το γκολ!
Όλα αυτά έγιναν με «κινηματογραφική ταχύτητα», αφού χρειάστηκαν 28 δευτερόλεπτα. Για ένα γκολ που ήρθε σε… χρόνο μηδέν και πέρασε η μπάλα από έξι ποδοσφαιριστές πριν πάει στα αντίπαλα δίχτυα!