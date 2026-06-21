Η Ιαπωνία «διέλυσε» την Τυνησία (21/06, 0-4), με μία εμφάνιση-όνειρο και ένα γκολ που «αποτυπώνει» όλη τη δουλειά που γίνεται στους «μπλε σαμουράι»!

Η Ιαπωνία έστησε το απόλυτο «πάρτι» απέναντι στην Τυνησία (21/06, 0-4) και «σφιαχταγκάλιασε» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε μία εμφάνιση-όνειρο, με τους Ασιάτες να «γράφουν» την απόλυτη ιστορία στο Μουντιάλ. Αρχικά, μιλάμε για την πρώτη φορά που σκοράρουν 4+ γκολ, όχι μόνο για την πατρίδα τους, αλλά για όλες τις χώρες της Ηπείρου τους!

Προφανώς, και το 4-0 αποτελεί, εδώ και λίγες ώρες, τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία τους στη διοργάνωση.

Σε μία προσπάθεια που κάνουν οι «μπλε σαμουράι» και δείχνουν σε κάθε ευκαιρία το πόσο πολλή δουλειά έχουν «ρίξει».

Το ματς με την Τυνησία (21/06, 0-4) μπορεί να μην σηκώνει πολλή «κουβέντα» από θέμα ανάλυσης. Όμως, αξίζει όλοι να δούμε από μία άλλη… ματιά, το τρίτο γκολ της αναμέτρησης.

Κι αυτό, γιατί η Ιαπωνία «ζωγράφισε» στον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε μονάχα 28 δευτερόλεπτα.

📰 History rewritten.



🇯🇵 JAPAN DESTROY Tunisia 4-0 in Guadalajara!



🔹Biggest World Cup win in Japan’s history.



🔹Most goals they’ve EVER scored in a single World Cup match.



🔹Largest margin of victory by any Asian team ever.



⭐️ Samurai Blue are marching on. Tunisia are… pic.twitter.com/dBuzRYvcwE — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 21, 2026

Το γκολ-ποίημα της Ιαπωνίας

Όλα ξεκίνησαν, όταν το ρολόι έδειχνε 67:37, με τον Ζιόν Σουζούκι να ξεκινάει την επίθεση από πίσω. Η μπάλα πήγε στον Κο Ιτακούρα, και από εκεί στον Αό Τανάκα που πάσαρε στον Τακεχίρο Τομιγιάσου.

Ο ποδοσφαιριστής του Άγιαξ έδωσε την μπάλα ξανά στον Κο Ιτακούρα και εκείνος με τη σειρά του στον Αό Τανάκα.

𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐀𝐑𝐄 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐄𝐋𝐘 𝐅𝐋𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐃 𝐄𝐋𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐄 𝐓𝐔𝐍𝐈𝐒𝐈𝐀 🇯🇵📞



They put on a show as they become the first Asian nation ever to score 4 goals in a single World Cup game 👏



Hervé Renard makes his debut as Tunisia coach, but sees his team get… pic.twitter.com/dXu5Vzx9E2 — 433 (@433) June 21, 2026

Ο παίκτης της με μία μπαλιά-ξυράφι βρήκε τον Αγιάσε Ουέντα, ο οποίος χωρίς να το σκεφτεί «έσκαψε» για τον Γιούνα Ίτο, που τον έβγαλε τετ-α-τετ, για να έρθει και το γκολ!

Όλα αυτά έγιναν με «κινηματογραφική ταχύτητα», αφού χρειάστηκαν 28 δευτερόλεπτα. Για ένα γκολ που ήρθε σε… χρόνο μηδέν και πέρασε η μπάλα από έξι ποδοσφαιριστές πριν πάει στα αντίπαλα δίχτυα!