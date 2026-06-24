Η Γκάνα κράτησε στο… μηδέν την Αγγλία (24/06, 0-0) και μπόρεσε να «εγκλωβίσει» ο μεγάλο «όπλο» των «τριών λιονταριών»!

Η Αγγλία «κόλλησε». Είχε ορισμένες μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει απέναντι στην Γκάνα (24/04, 0-0).

Γι’ αυτό και οι δύο ομάδες συνεχίζουν να είναι… αγκαλιά στην κορυφή του ομίλου. Η αλήθεια είναι πως τα «τρία λιοντάρια» δημιούργησαν ορισμένες πολύ καλές ευκαιρίες.

Ωστόσο, και οι Αφρικανοί έκαναν εξαιρετική δουλειά, κυρίως στο ανασταλτικό τους κομμάτι.

Και μάλιστα, «έσβησαν» το μεγαλύτερο «όπλο» που έχει η εθνική Αγγλίας. Ο Χάρι Κέιν ξεκίνησε με… φόρα τη διοργάνωση, καθώς σκόραρε δύο φορές στην πρεμιέρα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Ο παίκτης της Mπάγερν Μονάχου δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και έμοιαζε να είναι «εγκλωβισμένος». Είχε συνολικά τρία σουτ, με ένα από αυτά να πηγαίνει στο τέρμα, χάνοντας μία μεγάλη ευκαιρία.

Την ίδια ώρα, ολοκλήρωσε μονάχα επτά σωστές μεταβιβάσεις από τις 10 συνολικά που επιχείρησε.

Ωστόσο, αυτό που έκανε την Γκάνα να «ξεχωρίσει» και κράτησε τον Χάρι Κέιν μακριά από την καλή του μέρα, είναι το πόσες φορές του επέτρεψε να πάρει την μπάλα.

Για την ακρίβεια, ο 32χρονος ποδοσφαιριστής ακούμπησε την μπάλα μονάχα 19 φορές σε όλη την αναμέτρηση! Τις λιγότερες που είχε ποτέ του σε παιχνίδι που είχε 90+ λεπτά, σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Σε μία ομαδική δουλειά που «πιστώνεται» στην Γκάνα, καθώς μόνο σύνηθες φαινόμενο δεν είναι ο Χάρι Κέιν να μην είναι καθόλου επιδραστικός στην ομάδα του.

Έτσι και αλλιώς, τα νούμερά του «μιλούν» από μόνα τους. Όμως, δεν έγινε το ίδιο και στη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.