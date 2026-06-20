Η «φλύαρη» Τουρκία πήγε σπίτι της από νωρίς και απέδειξε για μία ακόμα φορά την… ομορφιά ή/και αδικία του ποδοσφαίρου.

Η πιο συνηθισμένη κουβέντα – βουτηγμένη στα ρητορικά ερωτήματα – μεταξύ των υπέρμαχων και των πολέμιων του ποδοσφαίρου και του όποιου αντίπαλου δέους ανά τον κόσμο- κυρίως του μπάσκετ, περιτριγυρίζεται γύρω από την δικαιοσύνη και τη φύση των δύο αθλημάτων.

Στον κόσμο της «πορτοκαλί θεάς» έχουν να κοκορεύονται τη συνήθως ακριβοδίκαιη κατάληξη ενός αγώνα αφού τις περισσότερες φορές τα μαθηματικά και οι αριθμοί, αντικατοπτρίζονται στο τελικό αποτέλεσμα απόρροια του χρόνου και… λένε την αλήθεια.

Στο λεγόμενο «βασιλιά των σπορ» όμως, δεν ισχύει πάντοτε αυτή η θεωρία/συνθήκη, γεγονός που επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026. Εκεί όπου οι ελπίδες της Τουρκίας όχι απλά «ψαλιδίστηκαν» αλλά εξανεμίστηκαν μετά το πέρας της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου, αφού έμεινε χωρίς βαθμό μετά και τους δύο πρώτους αγώνες της.

Κάπως έτσι η 3η και τελευταία στροφή αποτελεί διαδικαστικού χαρακτήρα για τους γείτονες που έμοιαζαν μάλιστα και το φαβορί – στα χαρτιά βάσει ατομικής ποιότητας – για την κατάληψη της πρωτιάς ή έστω για την απευθείας πρόκριση ανάμεσα σε Αυστραλία, Παραγουάη και ΗΠΑ.

Πλην όμως και δίχως να έχει αντιμετωπίσει την διοργανώτρια ομάδα που είναι και πρωτοπόρος στον όμιλο (ΗΠΑ), έμεινε μεταξεταστέο το σύνολο του Μοντέλα αφού αποδείχθηκε… φρου φρου και αρώματα χωρίς ουσία.

Η Τουρκία έπαιξε με παίκτη παραπάνω για ένα ημίχρονο απέναντι στην σκληροτράχηλη Παραγουάη των δέκα παικτών που άντεξε όμως και έκανε την ιστορία ή αν προτιμάτε το τουρκικό σίριαλ της πρεμιέρας να επαναληφθεί.

Κάπως έτσι, οι γείτονες έμειναν εκτός συνέχειας από την 2η κιόλας στροφή έχοντας κάνει 62 (!) σουτ, 102 επαφές στην αντίπαλη περιοχή και με 75% κατοχή της μπάλας στους αγώνες που έδωσαν απέναντι σε Αυστραλία και Παραγουάη. Έμεινε όμως στο μηδέν η παρέα του Τσαλχάνογλου και του Γκιουλέρ εις αμφοτέρω αφού δεν βρήκε τον τρόπο να λύσει τον γόρδιο δεσμό.

Οι τόσες προσπάθεις συντελούν και αρνητικό ρεκόρ για μία ομάδα σύμφωνα με την Opta, χωρίς γκολ σε επίπεδο Μουντιάλ στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων.

62 – Türkiye failed to score despite attempting 62 shots in their first two matches at this year's FIFA World Cup, the most attempts without a goal in any two-match span in the competition on record (since 1966).



Frustrated. pic.twitter.com/JzNjifYtiT — OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2026

Την ίδια ώρα την… πάτησε και έμεινε εκτός συνέχειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας δεχτεί επιτρέψει 16 σουτ συνολικά, εκ των οποίων τα έξι μόλις ήταν στον στόχο. Τα μισά όμως από αυτά έγιναν γκολ και… έφραξαν τις όποιες ελπίδες της Τουρκίας που είχε 78% κατοχή της μπάλας με την Παραγουάη και 7πλάσια XGoals. Τι να το κάνεις όμως;

«Θέλουμε να απολογηθούμεμ αισθανόμαστε ντροπή. Όλοι παίζουμε για μεγάλα κλαμπς και έπρεπε να τα πάμε καλύτερα στη διοργάνωση. Σε δύο παιχνίδια, σκοράραμε μηδέν γκολ και αυτό είναι μη αποδεκτό», δήλωσε ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το φινάλε του καταδικαστικού αγώνα με την Παραγουάη.