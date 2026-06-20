Για κάποιους το ποδόσφαιρο άλλαξε ή ακόμα και… φλώρεψε. Για κάποιους άλλους βέβαια αφορά απλά μία ακόμα αλλαγή στην οποία απαιτείται προσαρμογή όπως και κάθε τι «ριζωμένο». Όπως και να έχει, το ποδόσφαιρο διέπεται από νέους κανονισμούς/συνήθειες, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Μουντιάλ των ΗΠΑ. Και όποια κι αν είναι η «κατακραυγή», η αφομοίωση αυτών αποτελεί η μόνη λύση.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης της μεστής Παραγουάης με την «φλύαρη»Τουρκία που πήγε με προσδοκίες στην άλλη άκρη της Γης και γύρισε νωρίς και με άδεια χέρια, έλαβε χώρα και μία τέτοια περίπτωση. Η οποία βέβαια δεν επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα (1-0 για την ομάδα της Λατινικής Αμερικής), το οποίο έφερε και τον αποκλεισμό των γειτόνων.

Στις καθυστερήσεις λοιπόν του πρώτου μέρους και κατά τη διάρκεια μίας διακοπής λόγω τραυματισμού, ένας πρόσφατος μεταγραφικός πόθος του Ολυμπιακού την… πάτησε.

Ο Μιγκέλ Αλμιρόν που απασχόλησε ένοντα τα τελευταία δύο καλοκαίρια την μεταγραφική καθημερινότητα των Πειραιωτών, είπε κάτι σε αντίπαλό του βάζοντας το χέρι μπροστά από το στόμα του. Αμέσως εκείνος κατάλαβε ότι μπορούσε να εκμεταλλευτεί το «λάθος» στο οποίο υπέπεσε ο πρώην παίκτης της Νιουκάστλ και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή.

Εκείνος πληροφορήθηκε για του λόγου το αληθές από το VAR, πήγε εξέτασε ο ίδιος της φάση και χωρίς δεύτερη σκέψη, αδίστακτα απέβαλε τον Αλμιρόν με απευθείας κόκκινη κάρτα αφού οι κανονισμοί πλέον είναι σαφείς. Και δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.