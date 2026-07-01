Ένας «βασιλιάς» στα νοκ-άουτ, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να «δείχνει» πως -ίσως- το Μουντιάλ είναι η διοργάνωσή του. Άλλωστε, τα όσα κάνει είναι από άλλον… πλανήτη!

Η Γαλλία πετάει… φωτιές και «καθάρισε» εύκολα στους «32» του Μουντιάλ. Η Σουηδία (01/07, 3-0) δεν μπόρεσε να αποτελέσει «εμπόδιο» για την ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν, που δείχνει να είναι μία από τις πιο «έτοιμες» της διοργάνωσης!

Και όχι άδικα, αφού τα όσα κάνει στον αγωνιστικό χώρο είναι «μαγικά». Μπροστάρης σε αυτήν την προσπάθεια είναι φυσικά ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, από όταν έχει «εμφανιστεί» στο Μουντιάλ πάει να «σπάσει» όποιο πιθανό ρεκόρ βρίσκει.

Καλά-καλά μπορεί να μην έχει «κλείσει» τα 28, αλλά έχει προλάβει να γίνει «βασιλιάς» στα νοκ-άουτ του θεσμού.

Κι όμως, αφού εκτός από Νο.1 σκόρερ, από όταν έκανε το ντεμπούτο του, μονάχα δύο ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΧΩΡΕΣ τον «ξεπερνούν»!

Kιλιάν Εμπαπέ, ο «βασιλιάς» των νοκ-άουτ

Η πρώτη φορά που είδαμε τον Κιλιάν Εμπαπέ να παίζει σε Μουντιάλ ήταν στο -όχι και τόσο μακρινό- 2018.

Από τότε φάνηκε πως -ίσως- μιλάμε για τη διοργάνωσή του, αφού η πρώτη «γεύση» ήταν εντυπωσιακή. Όχι μόνο στους ομίλους, αλλά και στα νοκ-άουτ, αφού ήταν φανταστικός στη φάση των «16» και σκόραρε δύο φορές κόντρα στην Αργεντινή.

Φυσικά, «έκλεισε» και με τον καλύτερο τρόπο τη διοργάνωση, αφού και στον τελικό με την Κροατία είχε σκοράρει μία φορά.

Το 2022 στο Κατάρ και πάλι «μίλησε» στους «ίδιους αγώνες». Όμως, αυτή τη φορά είχε δύο γκολ στους «16» με την Πολωνία, αλλά και χατ-τρικ στον τελικό με την Αργεντινή, παρότι δεν πήρε το τρόπαιο!

Όλα δείχνουν πως και φέτος πάει για ένα εντυπωσιακό «κλείσιμο» στα τελευταία… μέτρα. Κόντρα στη Σουηδία (01/07, 3-0) βρήκε δίχτυα δύο φορές!

Τι σημαίνει αυτό; Ο Κιλιάν Εμπαπέ μετράει ήδη 10 τέρματα στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ, περισσότερα από κάθε άλλον, καθώς ξεπέρασε τους Λεόνιντας και Ρονάλντο Ναζάριο (8)!

Όμως, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό; Από το 2018 και έπειτα στα νοκ-άουτ είναι μπροστά -σχεδόν- από όλες τις χώρες που έχουν πάρει μέρος!

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐇𝐀𝐒 𝐍𝐎𝐖 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐒𝐓 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐊𝐍𝐎𝐂𝐊-𝐎𝐔𝐓 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐄𝐕𝐄𝐑 🥊👏



He has just scored his 9th goal in World Cup knock-out matches, surpassing both Leônidas and Ronaldo.



Most World Cup… pic.twitter.com/2AtqOPe8WH — 433 (@433) June 30, 2026

Κι όμως, αφού μόνο η Αργεντινή (13), αλλά και η Κροατία (11) έχουν καταφέρει να βάλουν περισσότερα από 10 τέρματα, μετά τη φάση των ομίλων!

Μάλλον, όντως, μιλάμε για τον: «βασιλιά» των νοκ-άουτ σε Μουντιάλ.