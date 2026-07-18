Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν την κορυφή του κόσμου, στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (19/07, 22:00).

Η παρέα του Λιονέλ Μεσι θα επιχειρήσει να διατηρήσει τα σκήπτρα της, όμως απέναντί της θα έχει ίσως την πιο «συμπαγή» ομάδα του φετινού Μουντιάλ. Η «φούρια ρόχα» έχει αποδείξει πολλάκις, μέχρι στιγμής, πως έχει τον τρόπο να βάζει «στοπ» σε κάθε αντίπαλο.

Πάντως, για τους λάτρεις των… συμπτώσεων, έχει ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποια στοιχεία που γυρνούν την Ισπανία πίσω στο 2010 και δείχνουν… κατάκτηση του τροπαίου.

Το πιο γνωστό, φυσικά, είναι πως αποτελεί την εν ενεργεία κάτοχο του προηγούμενου EURO, ακριβώς όπως είχε συμβεί και το 2008.

Από εκεί και πέρα, η έναρξη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου έγινε στις 11 Ιουνίου, με το παιχνίδι Νότια Αφρική-Μεξικό. Ένας συνδυασμός που είχε επαναληφθεί και το 2010, ακριβώς με το ίδιο ζευγάρι, ακριβώς την ίδια ημέρα!

Παράλληλα, το καλοκαίρι του 2010, πριν την έναρξη του Μουντιάλ, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε ανακοινωθεί ως ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμπτωση που επαναλήφθηκε, επίσης, 16 χρόνια αργότερα.

Φυσικά, οι οιωνοί δεν «παίζουν» μπάλα. Και στο χορτάρι αναμένεται να δούμε μία πραγματική «μάχη» ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, για την κατάκτηση του τροπαίου.