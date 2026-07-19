Ο Κιλιάν Εμπαπέ προσπέρασε τον Λιονέλ Μέσι, ωστόσο μάλλον αυτό είναι κάτι που δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα τώρα.

Σε έναν φοβερό μικρό τελικό, η Αγγλία πήρε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 6-4 (19/07) της Γαλλίας. Παράλληλα, ο Κιλιάν Εμπαπέ κατάφερε να προσπεράσει τον Λιονέλ Μέσι και να γράψει ιστορία.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ, πέρα από την πρώτη θέση στο κυνήγι του Χρυσού Παπουτσιού για τη φετινή διοργάνωση, με τα δύο γκολ που σημείωσε έγινε και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ, φτάνοντας τα 22 συνολικά.

Αυτό σημαίνει πως, πλέον, έχει ένα περισσότερο από τον Λιονέλ Μέσι, εν αναμονή φυσικά και του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, όπου τα πάντα μπορούν και πάλι να διαφοροποιηθούν.

Παρά το σπουδαίο του κατόρθωμα, πάντως, ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν έδειξε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στο DAZN, μετά το φινάλε του μικρού τελικού.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως θα προτιμούσε να μην είχε γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά να αγωνιζόταν στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ταυτόχρονα, εξέφρασε και την πεποίθησή του πως ο Αργεντίνος θρύλος θα βρει σίγουρα δίχτυα κόντρα στη «φούρια ρόχα».

«Ο Μέσι θα σκοράρει αύριο, σίγουρα. Πάντα σκοράρει. Θα προτιμούσα να μην είμαι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και να παίξω τον αγώνα αύριο», είπε χαρακτηριστικά ο Εμπαπέ.