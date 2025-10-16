Είτε ο Γκρούγιτς, είτε ο Χρυσόπουλος, θα πάρουν θέση στο πλάι του Βίντα, αν ο Μουκουντί δεν είναι έτοιμος για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα ντέρμπι στο οποίο είτε ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, είτε ο Μάρκο Γκρούγιτς, ενδέχεται να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας.

Από εκεί, θα απουσιάζει δεδομένα ο Φελίπε Ρέλβας, μετά την αποβολή του στο Κηφισιά-ΑΕΚ, πριν τη διακοπή της Stoiximan Super League.

Δεδομένα, λοιπόν, ο Ντομαγκόι Βίντα θα αγωνιστεί ως βασικός. Παρτενέρ του, ιδανικά, θα είναι ο Αρόλντ Μουκουντί. Η συμμετοχή του, όμως, είναι αμφίβολη ακόμα.

Έτσι, στο σενάριο που δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί, είτε ο Γκρούγιτς, είτε ο Χρυσόπουλος, θα πάρει την θέση του.

Αυτήν τη στιγμή, στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς, προβάδισμα έχει ο 23χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός.

Ο Γκρούγιτς είναι πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής, γενικότερα, αλλά ο Χρυσόπουλος γνωρίζει καλύτερα την θέση, ούσα η φυσική του.

Φέτος, έχει αγωνιστεί μόνο στο ματς για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson απέναντι στο Αιγάλεω, για 45′.

Περιμένει τις ευκαιρίες του, μετά από μία γεμάτη σεζόν, με 26 ματς και 2 γκολ, στην Κύπρο και την Ανόρθωση.