Ραζβάν Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ λένε «αντίο» για δεύτερη φορά, με τον Ρουμάνο τεχνικό να έχει «γράψει» με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του ΠΑΟΚ!

Εδώ και αρκετές ημέρες, υπήρχε πολλή κουβέντα, γύρω από το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.

Τελικά, όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε ένα πρόωρο «διαζύγιο» που μπορεί να ανακοινωθεί και τις επόμενες ώρες. Επομένως, οι Θεσσαλονικείς θα βγουν στην αγορά, για τον επόμενο προπονητή τους, έπειτα από πέντε χρόνια!

Στο δεύτερο «αντίο» των δεύτερων πλευρών, με τον Ρουμάνο τεχνικό να έχει βάλει για τα καλά το όνομά του στην ιστορία του «Δικεφάλου του Βορρά».

Σε μία συνεργασία που είχε πάρα πολλές χαρές και συνοδεύτηκε από δύο θητείες και πολλά τρόπαια.

Η πρώτη επαφή του Ραζβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ ήρθε το καλοκαίρι του 2017. Μάλιστα, ο πρώτος τίτλος δεν άργησε να έρθει.

Την παρθενική του σεζόν, οι Θεσσαλονικείς έκαναν δικό τους το Κύπελλο Ελλάδας, για να ακολουθήσει μία χρονιά-όνειρο!

Την αγωνιστική περίοδο 2018-19, οι «ασπρόμαυροι» έκαναν ένα ιστορικό νταμπλ, καθώς μπόρεσαν να μείνουν αήττητοι σε ένα πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών!

Τότε, ήταν και που ήρθε το πρώτο «αντίο», με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να «μετακομίζει» στην Αλ Χιλάλ.

Μονάχα δύο χρόνια αργότερα, ο Ρουμάνος τεχνικός επέστρεψε, για να μείνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ, για πέντε συνεχόμενα έτη!

Σε αυτή την πενταετία ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατέκτησε έναν τίτλο, το πρωτάθλημα του 2023 σε ένα κινηματογραφικό φινάλε.

Με λίγα λόγια, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αφήνει τον ΠΑΟΚ με τέσσερα τρόπαια ή αλλιώς το 1/3 στην ιστορία του! Άλλωστε, κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει να πάρει 3+ στον «ασπρόμαυρο» πάγκο, με τον Λες Σάνον να έχει δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού μιλάμε για τον προπονητή με τη μακροβιότερη θητεία στην ομάδα του! Κι όμως, αφού τα πέντε χρόνια ήταν κάτι… μακρινό, με τον Λες Σάνον να μετράει 3.5 έτη στον ΠΑΟΚ.

Σε ένα πολύ ιδιαίτερο «αντίο», που άφησε μία τροπαιοθήκη πολύ πιο «πλούσια»!