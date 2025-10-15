Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι χρόνια μέρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μάρκο Νίκολιτς όχι, αλλά στο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (19/10, 21:00) δεν θα συναντηθούν για πρώτη φορά.

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (19/10, 21:00), πολλοί το λογάριαζαν ως την πρώτη συνάντηση των Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου.

Δεν είναι, όμως, έτσι. Οι συναντήσεις τους, ως αντίπαλοι, ξεκινούν από το 2018, όταν ο Λουτσέσκου ήταν προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά ο Νίκολιτς είχε «βρει» την ΑΕΚ ως αντίπαλος!

Ήταν 25 Οκτωβρίου 2018 όταν ο ΠΑΟΚ αναμετρήθηκε με τη Βίντι στη φάση των ομίλων του Europa League, ομάδα που εκείνη τη σεζόν καθοδηγούσε ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ουγγρική ομάδα συμμετείχε στη διοργάνωση, έχοντας αποκλειστεί από την ΑΕΚ στα πλέι οφ του Champions League, λίγο πριν τη φάση των ομίλων.

Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η Βίντι πήρε σαφές προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο χάρη σε δύο τέρματα, φτάνοντας στη νίκη με τελικό σκορ 2-0.

Στον επαναληπτικό αγώνα στην Ουγγαρία, το σκηνικό επαναλήφθηκε, με την ομάδα του Νίκολιτς να επικρατεί ξανά — αυτή τη φορά με 1-0 — και να ολοκληρώνει τον όμιλο στην τρίτη θέση, συγκεντρώνοντας επτά βαθμούς.

Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, κατετάγη τέταρτος με μόλις τρεις βαθμούς, ενώ η Μπάτε Μπορίσοφ κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπόρο Τσέλσι, η οποία προκρίθηκε στους «16» του Europa League.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι μοναδικοί βαθμοί που απώλεσαν οι Λονδρέζοι στη φάση των ομίλων ήταν στο ισόπαλο 2-2 της τελευταίας αγωνιστικής στην έδρα της Βίντι του Μάρκο Νίκολιτς.