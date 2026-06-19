Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως έχει βρει τον άνθρωπο που θα διαδεχθεί τον Ραζβάν Λουτσέσκου στην τεχνική του ηγεσία!

Λίγο μετά την οριστικοποίηση του «διαζυγίου» με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να απέχει μια… ανάσα από τη συμφωνία με τον επόμενο προπονητή του!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Betarades.gr, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει καταλήξει σε μία επιλογή, που έχει «επεξεργαστεί» αρκετά από τον Αντελίνο Βιεϊρίνια και τον Λέο Μάτος.

Πρόκειται για τον 40χρονο Αλέσιο Λίσι, ο οποίος αποτελεί το απόλυτο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΟΚ.

Το ιδιαίτερο «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Ραζβάν Λουτσέσκου Ο ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα, κατά την επίσημη λύση της συνεργασίας του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ιταλός τεχνικός, την περασμένη σεζόν, ήταν στον πάγκο της Οσασούνα, η οποία τερμάτισε στην 17η θέση της La Liga, με 11 νίκες, 9 ισοπαλίες και 18 ήττες.

Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε στη Ρώμη, ο Αλέσιο Λίσι έχει «μεγαλώσει» προπονητικά στην Ισπανία.

Εκεί, για πολλά χρόνια είχε βρεθεί ως προπονητής στα τμήματα ακαδημιών της Λεβάντε, προτού αναλάβει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας από τον Νοέμβριο του 2021, αρχικά ως υπηρεσιακός και έπειτα ως μόνιμος, έως τον Ιούνιο του 2022.

Ακολούθησαν δύο χρόνια στον πάγκο της Μιραντές, πριν βρεθεί στην Παμπλόνα για την Οσασούνα.

Πλέον, όλα δείχνουν πως ο Ιταλός είναι έτοιμος να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.