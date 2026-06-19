Ο ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα, κατά την επίσημη λύση της συνεργασίας του με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου ακολουθούν οριστικά διαφορετικούς δρόμους.

Κάτι που ήταν γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, πήρε επίσημη μορφή το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06), με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ανακοινώνει την από κοινού λύση της συνεργασίας τους.

Όπως είναι λογικό, ο ΠΑΟΚ θέλησε να αποχαιρετήσει τον Ρουμάνο τεχνικό, που άφησε το όνομά του γραμμένο με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.

Άλλωστε, με τον Λουτσέσκου στον πάγκο του, ο ΠΑΟΚ έφτασε στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων και ισάριθμων Κυπέλλων.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.



Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε… pic.twitter.com/5V039FMPc2 — PAOK FC (@PAOK_FC) June 19, 2026

Αναλυτικά, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας.

Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του.

Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».