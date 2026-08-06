Το Ole.gr αναλύει την υπόθεση του Ντανιέλ Μπραγκάντσα στον Ολυμπιακό, που ίσως έχει εξελίξεις σε άμεσο χρονικό διάστημα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός παίκτη για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του και όπως προκύπτει το τελευταίο διάστημα, φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Ντανιέλ Μπραγκάντσα.

Ο 27χρονος χαφ αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στο «8», ενώ μπορεί να συνεισφέρει και ως επιτελικός μέσος. Αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία τον στήριξε στις δύο δυσκολότερες στιγμές της καριέρας του.

Τόσο τη σεζόν 2022-23, όσο και σχεδόν ολόκληρο το 2025, ο Πορτογάλος μέσος έμεινε εκτός δράσης, καθώς στάθηκε δύο φορές άτυχος, όταν υπέστη ρήξη χιαστού. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις επέστρεψε κανονικά και αγωνίστηκε ξανά στα «λιοντάρια».

Από την στιγμή που επέστρεψε την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε σε 14 παιχνίδια στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας 6 γκολ.

Τα δεδομένα για Ολυμπιακό & Μπραγκάντσα

Τι ισχύει, όμως, σχετικά με το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ντανιέλ Μπραγκάντσα; Όπως όλα δείχνουν, έως τώρα, η υπόθεση προχωράει σταθερά και βρίσκεται σε καλό δρόμο. Μάλιστα, φαίνεται πως τη χειρίζεται ο ίδιος ο Ζόρζε Μέντες.

Από εκεί και πέρα, η Σπόρτινγκ είναι διατεθειμένη να κάτσει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων. Αυτός είναι και ο λόγος που οι επαφές, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την Πορτογαλία, είναι αρκετά προχωρημένες.

Μάλιστα, το θετικό «σημάδι» στη συγκεκριμένη υπόθεση, είναι το γεγονός πως οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ αισιοδοξούν πως οι δύο πλευρές μπορούν να φτάσουν στο οριστικό deal στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Γίνεται λόγος για ένα ποσό που, δεδομένα, δεν θα ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Επομένως, οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ντανιέλ Μπραγκάντσα ίσως «τρέξουν» άμεσα στον Ολυμπιακό, ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή παλεύει σε δύο ξεχωριστά μέτωπα. Από τη μία στο μεταγραφικό «παζάρι» και από την άλλη στη «μάχη» που δίνει για την είσοδο στη League Phase του Champions League.